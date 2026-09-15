Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 17.26 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Valencia di Liga Spanyol: Los Che Bidik Poin di Mendizorroza

Alaves dan Valencia akan berduel di Mendizorroza dalam lanjutan Liga Spanyol, dengan Los Che memburu poin setelah start buruk musim ini. (Valencia) - Image

Alaves dan Valencia akan berduel di Mendizorroza dalam lanjutan Liga Spanyol, dengan Los Che memburu poin setelah start buruk musim ini. (Valencia)

JawaPos.com — Alaves menjamu Valencia pada jornada tengah pekan Liga Spanyol di Mendizorroza, Rabu (16/9/2026) pukul 01.00 WIB, dengan misi mempertahankan posisi tiga besar, sementara Los Che memburu poin setelah hanya mengoleksi satu angka dari lima laga.

Valencia datang tanpa pelatih kepala permanen setelah Carlos Corberan dipecat, tetapi perubahan tersebut berpotensi membuat mereka tampil lebih lepas.

Alaves Ingin Kembali Menang di Mendizorroza

Alaves tetap menjadi tim yang lebih diunggulkan setelah mengawali musim dengan catatan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan Liga Spanyol.

Tim asuhan Quique Sanchez Flores itu juga memiliki modal kuat karena seluruh kemenangan mereka musim ini diraih di Mendizorroza.

Alaves sempat tidak terkalahkan dalam empat pertandingan pertama dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Setelah meraih empat poin dari dua laga pembuka, El Glorioso kemudian menundukkan Villarreal dan Osasuna secara beruntun, termasuk kemenangan spektakuler 5-2 atas Osasuna.

Start impresif tersebut membuat Alaves kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 10 poin.

Mereka memiliki jumlah poin sama dengan Atletico Madrid dan Sevilla, serta hanya tertinggal dua angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.

Namun, Alaves harus segera bangkit setelah catatan positif mereka terhenti pada Sabtu. Mereka kalah 1-2 di markas Racing Santander meski sempat unggul lebih dulu melalui Ville Koski.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

Sabtu, 12 September 2026 | 15.16 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

Minggu, 6 September 2026 | 17.42 WIB

Deportivo Alaves Menang Tipis 1-0 atas Villarreal, Puncaki Klasemen Sementara Pekan Ketiga La Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Deportivo Alaves Menang Tipis 1-0 atas Villarreal, Puncaki Klasemen Sementara Pekan Ketiga La Liga

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 22.43 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore