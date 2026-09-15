Prediksi Skor Alaves vs Valencia di Liga Spanyol: Los Che Bidik Poin di Mendizorroza

JawaPos.com — Alaves menjamu Valencia pada jornada tengah pekan Liga Spanyol di Mendizorroza, Rabu (16/9/2026) pukul 01.00 WIB, dengan misi mempertahankan posisi tiga besar, sementara Los Che memburu poin setelah hanya mengoleksi satu angka dari lima laga.

Valencia datang tanpa pelatih kepala permanen setelah Carlos Corberan dipecat, tetapi perubahan tersebut berpotensi membuat mereka tampil lebih lepas.

Alaves Ingin Kembali Menang di Mendizorroza Alaves tetap menjadi tim yang lebih diunggulkan setelah mengawali musim dengan catatan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan Liga Spanyol.

Tim asuhan Quique Sanchez Flores itu juga memiliki modal kuat karena seluruh kemenangan mereka musim ini diraih di Mendizorroza.

Alaves sempat tidak terkalahkan dalam empat pertandingan pertama dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Setelah meraih empat poin dari dua laga pembuka, El Glorioso kemudian menundukkan Villarreal dan Osasuna secara beruntun, termasuk kemenangan spektakuler 5-2 atas Osasuna.

Start impresif tersebut membuat Alaves kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 10 poin.

Mereka memiliki jumlah poin sama dengan Atletico Madrid dan Sevilla, serta hanya tertinggal dua angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.