Prediksi Skor Alaves vs Valencia di Liga Spanyol: Los Che Bidik Poin di Mendizorroza

Alaves dan Valencia akan berduel di Mendizorroza dalam lanjutan Liga Spanyol, dengan Los Che memburu poin setelah start buruk musim ini. (Valencia)
JawaPos.com — Alaves menjamu Valencia pada jornada tengah pekan Liga Spanyol di Mendizorroza, Rabu (16/9/2026) pukul 01.00 WIB, dengan misi mempertahankan posisi tiga besar, sementara Los Che memburu poin setelah hanya mengoleksi satu angka dari lima laga.
Valencia datang tanpa pelatih kepala permanen setelah Carlos Corberan dipecat, tetapi perubahan tersebut berpotensi membuat mereka tampil lebih lepas.
Alaves tetap menjadi tim yang lebih diunggulkan setelah mengawali musim dengan catatan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan Liga Spanyol.
Baca Juga:Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Tim asuhan Quique Sanchez Flores itu juga memiliki modal kuat karena seluruh kemenangan mereka musim ini diraih di Mendizorroza.
Alaves sempat tidak terkalahkan dalam empat pertandingan pertama dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.
Setelah meraih empat poin dari dua laga pembuka, El Glorioso kemudian menundukkan Villarreal dan Osasuna secara beruntun, termasuk kemenangan spektakuler 5-2 atas Osasuna.
Start impresif tersebut membuat Alaves kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 10 poin.
Baca Juga:Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Mereka memiliki jumlah poin sama dengan Atletico Madrid dan Sevilla, serta hanya tertinggal dua angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.
Namun, Alaves harus segera bangkit setelah catatan positif mereka terhenti pada Sabtu. Mereka kalah 1-2 di markas Racing Santander meski sempat unggul lebih dulu melalui Ville Koski.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022