Buntut Gol Kontroversial Erling Haaland, Petugas VAR Derby Manchester Diskors Pro Ref

JawaPos.com - Kepala wasit Pro Ref Howard Webb mengakui terjadi kesalahan dalam penggunaan Video Assistant Referee (VAR) saat Manchester City kalahkan Manchester United 1-0 dalam derby Manchester di Old Trafford, Minggu (13/9).

Webb menyebut gol Erling Haaland seharusnya dianulir karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dan dinilai mengganggu jalannya permainan.

Namun, VAR Matt Donohue dan asisten VAR Blake Antrobus gagal mengidentifikasi pelanggaran itu.

Gol Haaland sebenarnya sempat melewati proses pemeriksaan VAR sebelum akhirnya disahkan.

Donohue dan Antrobus memang tepat dalam menentukan bahwa Haaland berada dalam posisi onside.

Namun, keduanya tidak menyadari bahwa Fernandez berada dalam posisi offside dan melakukan pergerakan ke arah bola ketika berusaha menyundul umpan silang Josko Gvardiol.

Howard Webb menjelaskan bahwa Donohue terlalu berfokus pada apakah Fernandez menyentuh bola atau tidak.

Padahal, pemain tetap dapat dianggap melakukan pelanggaran offside jika dinilai mengganggu lawan atau memengaruhi permainan.