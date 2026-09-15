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Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 00.44 WIB

Erling Haaland Bawa Manchester City Menang Kontroversial atas Manchester United 

Erling Haaland (Flashscore) - Image

Erling Haaland (Flashscore)

JawaPos.com - Manchester City yang bermain dengan 10 pemain berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 dalam derbi Manchester yang berlangsung kontroversial.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Phil Foden mendapat kartu merah pada babak pertama setelah menendang Bruno Fernandes sebagai reaksi terhadap insiden di antara keduanya.

Meski kehilangan satu pemain, City mampu bertahan dari tekanan United dan justru mencetak gol melalui Erling Haaland pada babak kedua.

United hampir membuka keunggulan melalui tendangan bebas Marcus Rashford yang membentur tiang gawang sebelum Kobbie Mainoo mengalami nasib serupa setelah turun minum.

City kemudian mencetak gol melalui Haaland setelah memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, meskipun gol tersebut sempat dianulir karena offside sebelum keputusan dibatalkan.

Kontroversi muncul karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside saat berupaya memainkan bola, tetapi gol akhirnya tetap disahkan setelah pemeriksaan VAR.

Haaland hampir menggandakan keunggulan City melalui tembakan melengkung yang ditepis Senne Lammens hingga membentur tiang gawang.

Manchester United kesulitan menciptakan peluang berbahaya setelah tertinggal, sementara City mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir meski bermain dengan 10 pemain.

Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan City dalam pertandingan tandang menjadi delapan laga sekaligus membawa mereka kembali ke posisi puncak klasemen Premier League.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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