Phil Foden Diganjar Kartu Merah Usai Menendang Bruno Fernandes dalam Derbi Manchester

JawaPos.com – Phil Foden mendapat kartu merah langsung pada babak pertama ketika Manchester City menang 1-0 atas Manchester United dalam derbi Manchester di Old Trafford.

Dilansir dari laman Sky Sports pada Senin (14/9), Penyerang Man City tersebut diusir pada menit ke-23 setelah menendang tubuh Bruno Fernandes sebagai reaksi setelah sebelumnya dilanggar kapten Man Utd itu.

Keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Foden karena perilaku kekerasan kemudian diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR.

Keputusan tersebut memicu perdebatan karena Bruno Fernandes dinilai turut berperan dalam insiden yang berujung pada pengusiran Foden.

Roy Keane menilai Foden memang melakukan kesalahan karena bereaksi, tetapi menganggap Fernandes juga melakukan tindakan yang seharusnya mendapat hukuman.

Gary Neville bahkan mengaku terkejut Fernandes tidak menerima hukuman apa pun, sementara Keane menilai kartu merah untuk Foden terlalu berat.

Pelatih Man City Enzo Maresca juga menyebut Fernandes layak mendapat kartu merah dalam insiden yang sama, meskipun mengakui Foden pantas dihukum karena melakukan reaksi tersebut.