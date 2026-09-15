Prediksi Peterborough United vs Barnsley di EFL Cup: Duel Sengit dan Potensi Hujan Gol

Peterborough United akan menjamu Barnsley pada putaran ketiga EFL Cup 2026/2027 di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9) dini hari WIB. (Istimewa)
JawaPos.com - Peterborough United akan menjamu Barnsley pada putaran ketiga EFL Cup 2026/2027 di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9) dini hari WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki momentum sekaligus menjaga langkah mereka di kompetisi piala Liga.
Kedua kesebelasan sama-sama belum menunjukkan performa yang benar-benar konsisten di League One.
Karena itu, EFL Cup bisa menjadi panggung penting untuk mendapatkan hasil positif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sebelum kembali menjalani persaingan liga.
Peterborough United datang dengan modal kemenangan besar 5-1 atas Watford pada putaran sebelumnya.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Luke Williams memiliki kemampuan untuk tampil agresif ketika menemukan ritme permainan.
Namun, performa Peterborough di liga masih menjadi perhatian.
Mereka baru mengumpulkan lima poin dari enam pertandingan dan belum mampu meraih kemenangan tambahan setelah kemenangan telak di EFL Cup.
Situasi tersebut membuat laga melawan Barnsley menjadi kesempatan untuk kembali merasakan kemenangan.
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