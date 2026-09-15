Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 04.39 WIB

Prediksi Peterborough United vs Barnsley di EFL Cup: Duel Sengit dan Potensi Hujan Gol

Peterborough United akan menjamu Barnsley pada putaran ketiga EFL Cup 2026/2027 di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9) dini hari WIB. (Istimewa) - Image

Peterborough United akan menjamu Barnsley pada putaran ketiga EFL Cup 2026/2027 di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9) dini hari WIB. (Istimewa)

JawaPos.com - Peterborough United akan menjamu Barnsley pada putaran ketiga EFL Cup 2026/2027 di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki momentum sekaligus menjaga langkah mereka di kompetisi piala Liga.

Kedua kesebelasan sama-sama belum menunjukkan performa yang benar-benar konsisten di League One.

Karena itu, EFL Cup bisa menjadi panggung penting untuk mendapatkan hasil positif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sebelum kembali menjalani persaingan liga.

Peterborough United datang dengan modal kemenangan besar 5-1 atas Watford pada putaran sebelumnya.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Luke Williams memiliki kemampuan untuk tampil agresif ketika menemukan ritme permainan.

Namun, performa Peterborough di liga masih menjadi perhatian.

Mereka baru mengumpulkan lima poin dari enam pertandingan dan belum mampu meraih kemenangan tambahan setelah kemenangan telak di EFL Cup.

Situasi tersebut membuat laga melawan Barnsley menjadi kesempatan untuk kembali merasakan kemenangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Reading vs Brentford di EFL Cup: Tim Tamu Diprediksi Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Reading vs Brentford di EFL Cup: Tim Tamu Diprediksi Menang

Rabu, 16 September 2026 | 04.01 WIB

EFL Kritik UEFA karena Jadwal Liga Champions Memaksa Tiga Laga Domestik Diubah - Image
Sepak Bola

EFL Kritik UEFA karena Jadwal Liga Champions Memaksa Tiga Laga Domestik Diubah

Kamis, 3 September 2026 | 04.21 WIB

Debut Elkan Baggott di EFL Championship Berakhir Pahit, Millwall Dihajar Southampton - Image
Sepak Bola Dunia

Debut Elkan Baggott di EFL Championship Berakhir Pahit, Millwall Dihajar Southampton

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.30 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore