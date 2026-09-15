Prediksi Skor Reading vs Brentford di EFL Cup: Tim Tamu Diprediksi Menang

Brentford berpeluang mengamankan kemenangan saat bertemu Reading di EFL Cup. (Brentford)
JawaPos.com - Reading akan menghadapi Brentford pada putaran EFL Cup 2026/27 di Select Car Leasing Stadium pada Rabu (16/9) dini hari WIB.
Laga Reading vs Brentford ini akan dimulai pukul 02.00 WIB. Kedua tim datang dengan misi berbeda, tetapi sama-sama memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Piala EFL.
Reading mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Namun, mereka harus menghadapi lawan yang secara kualitas dan pengalaman berada di level lebih tinggi.
Mereka berhasil mengalahkan Bromley dan Stevenage untuk mencapai putaran berikutnya.
Perjalanan tersebut menjadi modal positif bagi Reading.
Apalagi, bermain di kandang sendiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad tuan rumah untuk kembali membuat kejutan.
Meski demikian, Brentford tidak datang dengan status sebagai lawan yang mudah dikalahkan.
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Jawa Pos
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