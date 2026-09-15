Prediksi Middlesbrough vs Millwall: Boro Bidik Kemenangan, Masalah Cedera Jadi Beban The Lions

Elkan Baggott saat membela Millwall FC. (Dok. Elkan Baggott)
JawaPos.com - Middlesbrough akan menjamu Millwall pada lanjutan Championship 2026/2027 di Riverside Stadium, Selasa (15/9) malam waktu setempat.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar, tetapi datang dengan kondisi berbeda.
Middlesbrough berada dalam posisi yang lebih meyakinkan setelah mengawali musim dengan performa cukup konsisten.
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Sementara itu, Millwall masih mencari bentuk permainan terbaik setelah beberapa hasil mengecewakan dalam pertandingan terakhir.
Boro saat ini menempati posisi keempat klasemen Championship.
Mereka memiliki peluang untuk terus menjaga persaingan di papan atas dan kembali memburu tiket promosi ke Premier League.
Momentum Middlesbrough juga sedang bagus.
Mereka baru saja meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Norwich City pada pertandingan sebelumnya.
Laga tersebut berjalan ketat dan penuh perubahan momentum, tetapi Middlesbrough mampu mengamankan tiga poin berkat gol Ashley Phillips pada masa tambahan waktu.
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Jawa Pos
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