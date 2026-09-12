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Rizka Perdana Putra
Minggu, 13 September 2026 | 06.00 WIB

Boxing Day Kembali Bergulir, Liga Inggris Siapkan Tujuh Laga

Tradisi Boxing Day kembali bergulir di Premier League. Tujuh laga dijadwalkan pada 26 Desember 2026, termasuk Newcastle vs Manchester City. (Dok. MCFC) - Image

Tradisi Boxing Day kembali bergulir di Premier League. Tujuh laga dijadwalkan pada 26 Desember 2026, termasuk Newcastle vs Manchester City. (Dok. MCFC)

 
JawaPos.com - Otoritas Premier League kembali menghidupkan tradisi menggelar pertandingan sepak bola sehari setelah Natal (26/12) atau yang dikenal dengan Boxing Day.

Jika musim lalu hanya ada satu pertandingan, musim ini ada tujuh laga yang diagendakan.

Boxing Day yang bertepatan dengan matchweek ke-17 itu akan dimulai dengan pertandingan antara Aston Villa versus Leeds United pada pukul 12.30 waktu setempat atau pukul 19.30 WIB.

Diikuti empat pertandingan pukul 15.00, termasuk Tottenham Hotspur kontra AFC Bournemouth. Ada pula Hull City melawan Liverpool FC yang kickoff pukul 17.30 dan Newcastle United versus Manchester City pukul 20.00.

Sementara tiga laga lainnya dimainkan pada 27 Desember adalah Coventry City versus Chelsea, Manchester United lawan Nottingham Forest, dan Crystal Palace kontra Arsenal.

”Pekan pertandingan berikutnya setelah Boxing Day (matchweek ke-18) akan dimulai pada tanggal 29 Desember 2026. Jadi, semua klub memiliki setidaknya 60 jam waktu istirahat di antara pertandingan,” tulis otoritas Premier League dalam keterangan di laman resmi liga. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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