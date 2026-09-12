Boxing Day Kembali Bergulir, Liga Inggris Siapkan Tujuh Laga



JawaPos.com - Otoritas Premier League kembali menghidupkan tradisi menggelar pertandingan sepak bola sehari setelah Natal (26/12) atau yang dikenal dengan Boxing Day.

Jika musim lalu hanya ada satu pertandingan, musim ini ada tujuh laga yang diagendakan.

Boxing Day yang bertepatan dengan matchweek ke-17 itu akan dimulai dengan pertandingan antara Aston Villa versus Leeds United pada pukul 12.30 waktu setempat atau pukul 19.30 WIB.

Diikuti empat pertandingan pukul 15.00, termasuk Tottenham Hotspur kontra AFC Bournemouth. Ada pula Hull City melawan Liverpool FC yang kickoff pukul 17.30 dan Newcastle United versus Manchester City pukul 20.00.

Sementara tiga laga lainnya dimainkan pada 27 Desember adalah Coventry City versus Chelsea, Manchester United lawan Nottingham Forest, dan Crystal Palace kontra Arsenal.