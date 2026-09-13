Prediksi Skor Coventry City vs Brighton & Hove Albion di Liga Inggris: The Seagulls Gondol 3 Poin

JawaPos.com — Coventry City menjamu Brighton & Hove Albion pada pekan keempat Premier League 2026/2027 di CBS Arena, Minggu (13/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Tuan rumah memburu poin dan gol pertama setelah tiga kekalahan beruntun, sedangkan Brighton datang membawa modal satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Coventry City belum mendapatkan satu pun poin dari tiga pertandingan Premier League musim ini.

Kekalahan 0-1 dari Manchester City pada pekan ketiga membuat pasukan Frank Lampard masih terpuruk di dasar klasemen sekaligus memperpanjang penantian mereka untuk mencetak gol pertama di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Hasil tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan performa Coventry City.

Mereka mampu membuat Gianluigi Donnarumma bekerja keras melalui sejumlah penyelamatan penting, bahkan sempat hampir memaksa kiper Italia itu melakukan gol bunuh diri.

Namun, peluang yang terbuang tetap membuat Coventry City harus menerima kekalahan.

Erling Haaland akhirnya menjadi pembeda lewat sundulannya, sementara tim asuhan Lampard masih belum memiliki clean sheet di semua kompetisi musim ini.