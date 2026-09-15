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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 04.16 WIB

Prediksi Skor Bristol City vs Lincoln City di Championship: Tuan Rumah Sulit Raih Kemenangan

Bristol City akan menjamu Lincoln City dalam lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Ashton Gate pada Rabu, 16 September 2026. (Istimewa) - Image

Bristol City akan menjamu Lincoln City dalam lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Ashton Gate pada Rabu, 16 September 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Bristol City akan menjamu Lincoln City dalam lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Ashton Gate pada Rabu (16/9).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali meraih hasil positif setelah melalui laga dengan cerita berbeda pada akhir pekan lalu.

Bristol City datang ke pertandingan ini dengan modal kekalahan 1-4 dari Southampton.

Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi tim asuhan Michael Skubala, terlebih mereka sebelumnya sempat melewati rangkaian pertandingan tanpa kekalahan.

Meski harus pulang dengan tangan kosong dari markas Southampton, Bristol City sebenarnya mampu memberikan perlawanan.

Mereka beberapa kali menciptakan peluang dan menunjukkan keberanian untuk bermain menyerang.

Namun, efektivitas di depan gawang menjadi salah satu persoalan yang membuat mereka kesulitan mengejar ketertinggalan.

Kini, bermain di hadapan pendukung sendiri, Bristol City memiliki kesempatan untuk segera bangkit.

Ashton Gate diharapkan kembali menjadi sumber energi bagi tim tuan rumah untuk mendapatkan tiga poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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