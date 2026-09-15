Prediksi Susunan Pemain Elche vs Real Madrid: Jose Mourinho Ingin Menang dan Main Bagus

Real Madrid bakal hadapi Elche. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Real Madrid bertamu ke markas Elche di pekan keenam Liga Spanyol di Estadio Martinez Valero, Rabu (16/9) pukul 02.30 WIB.
Kemenangan menjadi hal yang diinginkan pelatih Jose Mourinho.
Dia juga berharap Real Madrid menampilkan permainan yang bagus.
"Saya berharap dalam tiga bulan ke depan kita akan lebih baik dari hari ini, tetapi saya tidak punya janji ajaib untuk mengatakan bahwa dalam tiga bulan kita akan berada di level yang luar biasa," kata Jose Mourinho saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Real Madrid, Selasa (15/9).
"Dalam setiap pertandingan dan sesi latihan, tujuannya selalu untuk meningkatkan diri. Semakin banyak waktu yang dimiliki seorang pelatih untuk bekerja dengan sebuah tim, semakin besar peluang untuk menjadi lebih kuat," lanjut pelatih asal Portugal tersebut.
Untuk laga melawan Elche, Aurelien Tchouameni akan diberikan kesempatan bermain seperti saat menghadapi Inter Milan.
Mourinho melihat gelandangnya makin kuat dan percaya diri.
"Saya rasa dia akan mendapat lebih banyak menit bermain. Tanpa ragu, lebih banyak menit daripada saat bersama Inter, yaitu 10-15 menit, dan kami semua ragu-ragu; kami bisa saja bermain hingga 20-25 menit," pspsr Jose Mourinho.
"Saya rasa di pertandingan selanjutnya, pasti akan ada lebih banyak menit bermain. Dia semakin membaik, semakin kuat, dan semakin percaya diri setiap saat. Saya rasa besok, dia pasti akan bermain di beberapa titik, tetapi saya tidak bisa mengatakan berapa lama," jelas Mourinho.
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