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Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 16.51 WIB

Emil Audero Debut Lawan Real Madrid, John Herdman Beri Pujian

Emil Audero debut bersama Rayo Vallecano saat melawan Real Madrid. (Instagram/@emil_audero) - Image

Emil Audero debut bersama Rayo Vallecano saat melawan Real Madrid. (Instagram/@emil_audero)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pujian kepada Emil Audero setelah menjalani debut bersama Rayo Vallecano dalam laga melawan Real Madrid. Meski menelan hasil minor, Herdman menilai kisah Audero akan menginspirasi pemain muda Indonesia.

Audero merupakan salah satu rekrutan anyar Rayo Vallecano di bursa transfer musim panas ini. Kiper Timnas Indonesia itu langsung menjalani debutnya melawan raksasa Spanyol, Real Madrid, Minggu (13/9) lalu.

Sayang, debutnya tidak berujung manis. Audero memungut bola empat kali dari gawangnya. Rayo Vallecano menelan kekalahan telak 1-4 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu.

Meski debutnya berujung pahit, Herdman mengaku bangga melihat Audero. Menghadapi tim sebesar Real Madrid jelas bukan rintangan awal yang mudah bagi anak asuhnya. Tapi, Audero patut bangga karena bisa merasakan pengalaman bertanding yang luar biasa mewakili Indonesia.

“Menurut saya, panggung yang luar biasa besar bagi Emil untuk bermain di sana. Dia baru saja melewati pramusim bersama Como dan kini memulai kariernya di Spanyol,” kata Herdman di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).

“Dan itu adalah pertandingan pembuka yang luar biasa berat untuk memulai karier di Spanyol. Saya rasa untuk Emil, dia mewakili negara kita dengan kebanggaan yang sangat besar,” sambungnya.

Juru taktik asal Inggris itu mengungkapkan debut Audero melawan Real Madrid akan menjadi kisah inspiratif bagi pemain muda Indonesia. Ia ingin para talenta muda Tanah Air tidak kehilangan motivasi untuk bermain di kompetisi level dunia.

“Melihat seorang pemain Indonesia bermain melawan Real Madrid seharusnya menginspirasi setiap pemain muda Indonesia, serta mengingatkan mereka bahwa apa pun mungkin terjadi di negara ini. Apa pun mungkin terjadi,” pungkas Herdman.

Debut Audero bersama Rayo memang tidak berjalan mulus. Namun, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu tampil sangat apik di bawah mistar dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial.

Editor: Edi Yulianto
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