Prediksi Ipswich vs Arsenal: Mampukah The Tractor Boys Bikin Kejutan?

JawaPos.com - Ipswich Town akan menghadapi Arsenal pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/27 di Portman Road, Rabu (16/9) dini hari WIB.

Duel Ipswich vs Arsenal dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB, menjadi salah satu laga menarik di putaran ketiga EFL Cup karena kedua tim datang dengan kondisi berbeda.

Arsenal memiliki modal sangat positif sebelum bertandang ke markas Ipswich.

Tim asuhan Mikel Arteta sejauh ini berhasil menyapu bersih enam pertandingan yang mereka jalani pada awal musim 2026/27.

Kemenangan terbaru diraih ketika Arsenal menundukkan Sunderland dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu.

Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Hasil itu sekaligus memperpanjang tren positif Arsenal.

Dari enam pertandingan yang sudah dimainkan, The Gunners bukan hanya selalu menang, tetapi juga menunjukkan pertahanan yang cukup sulit ditembus.