Kabar Gembira untuk Fans Arsenal! Thierry Henry Bakal Sambangi Indonesia

JawaPos.com - Kabar gembira bagi pencinta Arsenal di Indonesia. Legenda klub berjuluk The Gunners Thierry Henry bakal menyambangi Indonesia untuk pertama kalinya.

Henry akan tampil memperkuat North London Legends dalam laga ekshibisi bertajuk Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (10/10).

Ajang tersebut akan menjadi panggung reuni sejumlah pemain top dari legenda Arsenal dan Manchester United. North London Legends dan United Legends akan kembali menghidupkan rivalitas dua tim besar Inggris di hadapan pencinta sepak bola Indonesia.

Kabar mengenai kedatangan Henry tentu menjadi daya tarik utama dalam pertandingan tersebut.

Mantan pemain Arsenal itu dikenal sebagai salah satu pemain paling ikonik yang pernah berseragam The Gunners.

Menurut penyelenggara, Alive Creative Indonesia, pengumuman Henry bersama pemain lainnya sedang dipersiapkan.

Pengumuman resmi terkait para pemain yang akan tampil dalam pertandingan tersebut akan disampaikan melalui akun media sosial resmi acara, @the_rivalry_returns.

Selain kedatangan Henry, terdapat perubahan waktu pertandingan yang perlu diperhatikan penonton.