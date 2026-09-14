Bruno Guimaraes Jadi Penentu Kemenangan Arsenal lewat Gol Menakjubkan Hadapi Sunderland

Bruno Guimaraes (Flashscore)
JawaPos.com – Bruno Guimaraes mencetak gol menakjubkan saat Arsenal mengalahkan Sunderland dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Premier.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Pemain asal Brasil tersebut melepaskan tendangan jarak jauh spektakuler ke sudut atas gawang beberapa menit setelah David Raya menggagalkan penalti Sunderland.
Gol tersebut menjadi gol perdana Bruno Guimaraes bersama Arsenal sekaligus membawa timnya unggul pada babak kedua.
Arsenal sebelumnya mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang melalui Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, serta Kai Havertz, tetapi kiper Sunderland Robin Roefs mampu menggagalkan sejumlah ancaman.
Sunderland kemudian mendapat peluang menyamakan kedudukan melalui penalti setelah Daniel Ballard dijatuhkan Ezri Konsa di area penalti, tetapi tendangan Enzo Le Fee berhasil diselamatkan Raya.
Tuan rumah terus memberikan tekanan setelah tertinggal, tetapi pertahanan Arsenal mampu bertahan dari beberapa peluang Nordi Mukiele hingga akhir pertandingan.
Arsenal akhirnya memastikan kemenangan melalui penalti Saka pada waktu tambahan setelah Reinildo menjatuhkannya di kotak penalti dan menerima kartu kuning kedua.
Kemenangan tersebut membuat Arsenal mempertahankan awal sempurna dengan empat kemenangan beruntun sekaligus memperpanjang dominasi mereka atas Sunderland menjadi hanya satu kekalahan dalam 30 pertemuan liga terakhir.
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