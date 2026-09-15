Brighton Hancurkan Coventry City 5 Gol Tanpa Balas di Coventry Building Society Arena

Brighton kalahkan Coventry City di Coventry Building Society Arena (Coventry City)

JawaPos.com – Coventry City harus menelan kekalahan telak 0-5 dari Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Primer di Coventry Building Society Arena.

Dilansir dari laman resmi Coventry City pada Senin (14/9), Brighton membuka keunggulan melalui Charalampos Kostoulas pada menit ke-35 sebelum Malick Yalcouye menggandakan skor pada awal babak kedua.

Situasi Coventry semakin sulit setelah Taiwo Awoniyi menerima kartu merah pada menit ke-53 sehingga tuan rumah harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Bermain dengan keunggulan jumlah pemain, Brighton semakin leluasa mengendalikan pertandingan dan memperoleh penalti pada menit ke-70 setelah pelanggaran terhadap Kostoulas.

Pascal Gross menjalankan tugas sebagai eksekutor dan sukses menambah keunggulan Brighton menjadi 3-0.

Lewis Dunk kemudian mencetak gol keempat melalui tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-83 sebelum Yasin Ayari melengkapi kemenangan 5-0 lewat gol pada menit ke-94.