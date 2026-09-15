Ferran Torres Antar Paris Saint-Germain Raih Kemenangan Perdana Ligue 1 Atas Stade Brestois

Ferran Torres (Instagram @ferrantorres)
JawaPos.com – Paris Saint-Germain meraih kemenangan pertama di Ligue 1 musim ini setelah mengalahkan Stade Brestois dengan skor tipis 1-0.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Ferran Torres kembali mencetak gol untuk PSG setelah memanfaatkan umpan Ousmane Dembele dan melepaskan tembakan dari jarak sekitar 25 yard pada menit kelima.
Gol cepat tersebut menjadi modal penting bagi PSG untuk mengamankan tiga poin setelah sebelumnya gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pembuka liga.
PSG tampil agresif sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam pertahanan Brest melalui Dembele serta Khvicha Kvaratskhelia.
Namun, Brest mampu memperbaiki permainan dan membatasi peluang PSG setelah Achraf Hakimi meninggalkan lapangan karena cedera pada pertengahan babak pertama.
Tuan rumah kemudian memberikan tekanan setelah jeda, tetapi Matvey Safonov tampil gemilang untuk menggagalkan sejumlah peluang Brest, termasuk ancaman dari Kamory Doumbia dan Pathe Mboup.
PSG sempat mencetak gol kedua melalui gol bunuh diri Bradley Locko, tetapi dianulir karena pemain Brest tersebut dinilai didorong Warren Zaire-Emery.
Brest terus memberikan tekanan hingga akhir pertandingan, tetapi PSG mampu mempertahankan keunggulan berkat pertahanan yang lebih solid dan sejumlah penyelamatan penting Safonov.
Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi PSG sebelum menghadapi Marseille dalam Le Classique pada pekan berikutnya, sementara Brest harus menerima kekalahan pertama mereka musim ini.
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