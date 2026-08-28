Prediksi Lille vs Paris Saint-Germain: Luis Enrique Antusias Hadapi Davide Ancelotti

JawaPos.com - Paris Saint-Germain bakal menghadapi Lille di pekan kedua Liga Prancis. Laga tersebut akan dimainkan di Decathlon Arena, Sabtu (29/8) pukul 01.45 WIB.

Menghadapi Lille di kandangnya bukanlah laga yang mudah pelatih PSG, Luis Enrique. Ia juga menggunakan laga tersebut sebagai persiapan menghadapi Liga Champions.

"Tidak ada pertandingan tandang yang mudah, tetapi ini adalah situasi yang positif karena kami dapat mencoba beberapa hal yang akan kami latih dengan mempertimbangkan Liga Champions dan masa depan. Pertandingan seperti ini sangat memotivasi," kata Luis Enrique yang dikutip laman resmi PSG, Jumat (28/8).

Pelatih asal Spanyol tersebut juga tampak antusias menghadapi pelatih Lille Davide Ancelotti. Enrique memuji anak Carlo Ancelotti tersebut sebagai pelatih yang cerdas.

"Semua orang tahu siapa dia; dia sangat penting di samping Carlo dalam beberapa tahun terakhir. Saya menyukai apa yang telah dia tunjukkan sebagai pelatih dan pendapatnya tentang ayahnya. Berdasarkan apa yang telah saya lihat darinya dan gaya kepelatihannya di Real Madrid, dia sangat cerdas dan pelatih yang sangat bagus, dan dia akan mampu menunjukkannya di Lille. Akan sangat menarik untuk bertemu dengannya, dan saya menantikan pertandingan ini," puji Enrique.

Mantan pelatih timnas Spanyol tersebut memastikan bahwa Ousmane Dembele absen karena diberikan waktu istirahat. Keputusan tersebut juga sudah sering dilakukan Enrique di skuad PSG.

"Hal yang sama terjadi tahun lalu, ketika kami memberi para pemain waktu untuk pulih. Begitulah yang terjadi pada Dembélé, Hakimi, dan Mbappé selama tiga tahun terakhir. Saya sangat mengagumi Ousmane; dia pemain kunci, dan dia berusaha keras untuk hadir di dua final kami selama liburan musim panasnya. Dia telah, sedang, dan akan menjadi pemain kunci bagi kami. Dia membuat keputusan yang tepat minggu ini, dan hanya itu intinya," jelas pelatih 56 tahun tersebut.