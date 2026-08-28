Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.48 WIB

Prediksi Lille vs Paris Saint-Germain: Luis Enrique Antusias Hadapi Davide Ancelotti

Pelatih PSG Luis Enrique. (Dok. PSG) - Image

Pelatih PSG Luis Enrique. (Dok. PSG)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain bakal menghadapi Lille di pekan kedua Liga Prancis. Laga tersebut akan dimainkan di Decathlon Arena, Sabtu (29/8) pukul 01.45 WIB.

Menghadapi Lille di kandangnya bukanlah laga yang mudah pelatih PSG, Luis Enrique. Ia juga menggunakan laga tersebut sebagai persiapan menghadapi Liga Champions.

"Tidak ada pertandingan tandang yang mudah, tetapi ini adalah situasi yang positif karena kami dapat mencoba beberapa hal yang akan kami latih dengan mempertimbangkan Liga Champions dan masa depan. Pertandingan seperti ini sangat memotivasi," kata Luis Enrique yang dikutip laman resmi PSG, Jumat (28/8).

Pelatih asal Spanyol tersebut juga tampak antusias menghadapi pelatih Lille Davide Ancelotti. Enrique memuji anak Carlo Ancelotti tersebut sebagai pelatih yang cerdas.

"Semua orang tahu siapa dia; dia sangat penting di samping Carlo dalam beberapa tahun terakhir. Saya menyukai apa yang telah dia tunjukkan sebagai pelatih dan pendapatnya tentang ayahnya. Berdasarkan apa yang telah saya lihat darinya dan gaya kepelatihannya di Real Madrid, dia sangat cerdas dan pelatih yang sangat bagus, dan dia akan mampu menunjukkannya di Lille. Akan sangat menarik untuk bertemu dengannya, dan saya menantikan pertandingan ini," puji Enrique.

Mantan pelatih timnas Spanyol tersebut memastikan bahwa Ousmane Dembele absen karena diberikan waktu istirahat. Keputusan tersebut juga sudah sering dilakukan Enrique di skuad PSG.

"Hal yang sama terjadi tahun lalu, ketika kami memberi para pemain waktu untuk pulih. Begitulah yang terjadi pada Dembélé, Hakimi, dan Mbappé selama tiga tahun terakhir. Saya sangat mengagumi Ousmane; dia pemain kunci, dan dia berusaha keras untuk hadir di dua final kami selama liburan musim panasnya. Dia telah, sedang, dan akan menjadi pemain kunci bagi kami. Dia membuat keputusan yang tepat minggu ini, dan hanya itu intinya," jelas pelatih 56 tahun tersebut.

"Saya yakin dia berada di jalur yang benar. Selalu ada kebisingan di sekitar PSG terlepas dari keputusan apa pun yang dibuat, dan para pemain sudah terbiasa dengan cara saya menangani hal itu," pungkas Luis Enrique.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Lille vs PSG di Liga Prancis: Les Parisiens Buru Kemenangan Perdana! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lille vs PSG di Liga Prancis: Les Parisiens Buru Kemenangan Perdana!

Jumat, 28 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Prediksi Skor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa: The Villans Bisa Bikin Kejutan? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa: The Villans Bisa Bikin Kejutan?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore