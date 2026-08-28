Prediksi Skor Lille vs PSG di Liga Prancis: Les Parisiens Buru Kemenangan Perdana!

JawaPos.com - Lille akan menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) pada pekan kedua Liga Prancis 2026/2027. Laga ini bisa menjadi momentum bagi skuad Les Parisiens -julukan PSG- mencuri kemenangan perdana di liga musim ini.

Lille dijadwalkan menjamu PSG di Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’Ascq, Prancis, Sabtu (29/8) dengan kick-off pukul 01.45 WIB. Kedua tim membawa modal berbeda setelah menjalani laga pekan pertama pada musim ini.

Lille datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim dengan kemenangan. Tim asuhan Davide Ancelotti tersebut berhasil membawa pulang tiga poin dari markas Angers berkat kemenangan 2-0.

Hasil itu menempatkan Les Dogues di posisi ketiga klasemen sementara Liga Prancis 2026/2027. Kemenangan atas PSG akan membuat Lille semakin nyaman di papan atas sekaligus menjaga momentum positif mereka.

Sebaliknya, PSG belum mendapatkan hasil maksimal pada pertandingan pembuka. Les Parisiens harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Rennes sehingga baru mengoleksi satu poin.

PSG kini berada di peringkat ketujuh klasemen sementara. Karena itu, kemenangan di markas Lille menjadi target penting bagi tim besutan Les Parisiens untuk mulai merangsek ke papan atas.

Meski harus bermain di kandang lawan, PSG memiliki modal kuat dari rekor pertemuan kedua tim. Dalam lima duel terakhir, Les Parisiens tidak pernah kalah dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Dominasi PSG bahkan terlihat dari hasil pertandingan terakhir kedua tim. Les Parisiens sukses membungkam Lille dengan skor telak 3-0 pada pertemuan yang berlangsung 17 Januari 2026.

Prediksi Skor Lille vs PSG Lille tentu tidak ingin kembali menjadi korban dominasi PSG. Dengan dukungan suporter di Stade Pierre-Mauroy serta modal kemenangan pada pekan pertama, Les Dogues memiliki alasan untuk percaya diri menghadapi sang juara bertahan.