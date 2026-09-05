Joao Neves Pilih Van Murah, Ternyata Bawa Ratusan Kado Amal

JawaPos.com - Gelandang Paris Saint-Germain (PSG) Joao Neves viral gara-gara mengendarai van kargo sederhana ke markas latihan klub. Untuk pesepak bola dengan gaji EUR 9 juta (Rp 184,5 miliar) per tahun, Peugeot Partner 2021 yang menjadi mobil harian Neves memang terlalu murah. Harganya ditaksir ”hanya” EUR 7 ribu (Rp 143 juta).

Namun, surat kabar Portugal Record mengungkapkan alasan khusus mengapa Neves memilih van kargo tersebut.

Gelandang timnas Portugal berusia 21 tahun itu sering membawa barang-barang atau kado untuk disumbangkan ke yayasan amal milik PSG.