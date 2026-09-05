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Sabtu, 5 September 2026 | 14.49 WIB

Joao Neves Pilih Van Murah, Ternyata Bawa Ratusan Kado Amal

Aksi Joao Neves di PSG. Joao Neves viral karena mengendarai van murah ke markas PSG. Ternyata, mobil itu digunakan untuk membawa ratusan kado amal. (Dok. Joao Neves) - Image

Aksi Joao Neves di PSG. Joao Neves viral karena mengendarai van murah ke markas PSG. Ternyata, mobil itu digunakan untuk membawa ratusan kado amal. (Dok. Joao Neves)

JawaPos.com - Gelandang Paris Saint-Germain (PSG) Joao Neves viral gara-gara mengendarai van kargo sederhana ke markas latihan klub. Untuk pesepak bola dengan gaji EUR 9 juta (Rp 184,5 miliar) per tahun, Peugeot Partner 2021 yang menjadi mobil harian Neves memang terlalu murah. Harganya ditaksir ”hanya” EUR 7 ribu (Rp 143 juta).

Namun, surat kabar Portugal Record mengungkapkan alasan khusus mengapa Neves memilih van kargo tersebut.

Gelandang timnas Portugal berusia 21 tahun itu sering membawa barang-barang atau kado untuk disumbangkan ke yayasan amal milik PSG.

”Barang yang dibawanya bisa sampai ratusan kotak dan semua bisa muat dengan van kargo sederhana tersebut. Dia sosok yang luar biasa dengan kerendahan hatinya,” kata salah seorang saksi mata yang juga fans PSG saat Neves menurunkan kado amal itu.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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