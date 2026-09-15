Prediksi Elche vs Real Madrid di La Liga: Tuan Rumah Terpuruk, Los Blancos Bidik Kemenangan Ketiga

JawaPos.com - Real Madrid akan bertandang ke markas Elche pada pekan keenam La Liga 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Manuel Martinez Valero, Rabu (16/9/2026) pukul 02.30 WIB.

Laga tersebut mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda pada awal musim. Real Madrid sedang berada di papan atas klasemen, sementara Elche masih kesulitan mendapatkan kemenangan dan harus berjuang dari papan bawah.

Real Madrid saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan koleksi empat kemenangan dari lima pertandingan. Los Blancos hanya terpaut tiga poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Performa tersebut membuat Madrid memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi Elche. Tim asuhan Jose Mourinho juga baru saja kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor telak 4-1.

Hasil itu menjadi respons positif setelah Madrid sebelumnya kalah 0-1 dari Real Betis. Sebelum kemenangan atas Rayo, mereka juga berhasil menaklukkan Inter Milan dengan skor 2-1 di Liga Champions.

Artinya, Madrid datang ke markas Elche dengan kepercayaan diri yang kembali meningkat. Lini depan mereka juga mulai menunjukkan ketajaman setelah sempat mengalami periode yang kurang meyakinkan.

Berbeda dengan Madrid, Elche masih belum merasakan kemenangan di lima pertandingan awal La Liga. Mereka baru mengoleksi satu poin dan kini berada di peringkat ke-19.

Start sulit tersebut tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di tubuh klub pada musim panas. Eder Sarabia meninggalkan posisi pelatih, sedangkan beberapa pemain penting seperti David Affengruber dan Aleix Febas juga tidak lagi menjadi bagian dari skuad.