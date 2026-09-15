Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Tottenham Hotspur: Giorgi Mamardashvili Gantikan Alisson Becker

JawaPos.com - Liverpool menghadapi lawan berat Tottenham Hotspur di putaran ketiga Carabao Cup. Laga tersebut bakal dimainkan di Anfield, Rabu (16/9) pukul 02.00 WIB.

Rotasi akan dilakukan Andoni Iraola saat menghadapi Tottenham Hotspur, salah satunya di posisi penjaga gawang. Ia akan memainkan Giorgi Mamardashvili untuk menggantikan Alisson Becker yang biasanya menjadi pilihan kiper utama.

Andoni Iraola mengatakan bahwa Mamardashvili adalah kiper bagus. Bahkan, ia sempat ingin merekrutnya saat menjadi pelatih Bournemouth.

"Saya rasa tidak ada keraguan dengan Ali [Becker]. Dia sudah terbukti, dia bermain sangat baik," kata Andoni Iraola yang dikutip laman resmi Liverpool, Selasa (15/9).

"Saya juga sangat menghargai Giorgi. Saya mengenalnya sejak ia masih di Spanyol. Saya pernah bilang padanya bahwa kami pernah mencoba merekrutnya untuk Bournemouth sebelum saya datang ke sini. Bagi saya, dia adalah penjaga gawang yang sangat bagus dan dia akan menjadi starter besok, ya." lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

Selain itu, Iraola juga memastikan Joe Gomez akan diberikan kesempatan bermain. Bek 29 tahun tersebut sempat absen karena cedera otot saat laga pramusim.

"Saya rasa dia akan siap bermain besok dan sekarang tinggal memutuskan berapa banyak waktu bermain yang bisa dia dapatkan dan apa yang terbaik untuk dilakukan," pungkas Iraola.

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