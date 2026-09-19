Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Borong Gol di Vitality

Liverpool diprediksi mampu membawa pulang kemenangan saat menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium pada lanjutan Liga Inggris. (Liverpool)
JawaPos.com — Liverpool berpeluang meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium pada Minggu (20/9/2026) pukul 20.00 WIB, dengan The Reds diprediksi menang 3-1.
Tim asuhan Andoni Iraola datang dengan modal tiga kemenangan dari enam laga, sedangkan Bournemouth belum menang dalam empat pertandingan Premier League.
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Bournemouth menghadapi Liverpool setelah menjalani laga Eropa pertama dalam sejarah klub dengan kemenangan 2-1 atas Real Sociedad di Spanyol pada Kamis.
Hasil tersebut memberi tiga poin penting di Liga Europa, tetapi juga membuat Marco Rose harus mengelola kondisi fisik pemain sebelum kembali tampil di Premier League.
Di kompetisi domestik, Bournemouth masih mencari kemenangan pertamanya setelah hanya mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan.
The Cherries membuka musim dengan kekalahan dari Manchester City, lalu bermain imbang melawan Everton, Newcastle United, dan Brentford.
Meski begitu, Vitality Stadium tetap menjadi modal penting Bournemouth.
Mereka belum terkalahkan di kandang sepanjang musim ini dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang di seluruh kompetisi, sekaligus tidak kalah dalam 12 pertandingan terakhir di stadion tersebut.
Dalam periode itu, Bournemouth mencetak setidaknya dua gol dalam tujuh pertandingan.
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