Hasil Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026: 6 Gol Tanpa Balas Hancurkan The Maroons

JawaPos.com — Kanada pesta gol dengan menghancurkan Qatar 6-0 pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026) pagi WIB.

Kemenangan telak ini membawa Kanada memuncaki klasemen sementara grup, sementara Qatar harus menelan pil pahit setelah menyelesaikan pertandingan hanya dengan sembilan pemain.

Kanada tampil dominan sejak menit awal dengan penguasaan bola mencapai 70 persen dalam 10 menit pertama. Tekanan tanpa henti membuat lini belakang Qatar kesulitan mengembangkan permainan dan terus berada di bawah ancaman.

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Bagaimana Kanada Menguasai Pertandingan Sejak Awal? Kanada langsung mengambil inisiatif serangan dan tidak memberi ruang bagi Qatar untuk membangun permainan. Dominasi itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16 melalui gol Cyle Larin.

Gol bermula dari kemelut di depan gawang Qatar yang gagal diantisipasi lini pertahanan The Maroons. Larin dengan sigap menyambar bola liar dan membawa Kanada unggul 1-0.

Setelah jeda hydration break, Kanada kembali menunjukkan efektivitas serangan mereka.

Pada menit ke-29, Jonathan David mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan voli keras yang memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Jacob Shaffelburg.

Keunggulan dua gol tidak membuat Kanada mengendurkan tekanan. Tim tuan rumah justru semakin agresif menekan pertahanan Qatar yang mulai kehilangan organisasi permainan.

Kartu Merah Pertama Jadi Titik Balik Qatar Petaka besar bagi Qatar datang menjelang akhir babak pertama. Homam Ahmed harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah langsung dari wasit Cristian Garay.