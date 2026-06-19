Hasil Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026: 6 Gol Tanpa Balas Hancurkan The Maroons

Jonathan David merayakan salah satu dari tiga golnya saat Kanada menghancurkan Qatar 6-0 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver. (CANMT)
JawaPos.com — Kanada pesta gol dengan menghancurkan Qatar 6-0 pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026) pagi WIB.
Kemenangan telak ini membawa Kanada memuncaki klasemen sementara grup, sementara Qatar harus menelan pil pahit setelah menyelesaikan pertandingan hanya dengan sembilan pemain.
Kanada tampil dominan sejak menit awal dengan penguasaan bola mencapai 70 persen dalam 10 menit pertama. Tekanan tanpa henti membuat lini belakang Qatar kesulitan mengembangkan permainan dan terus berada di bawah ancaman.
Baca Juga:Kronologi Lengkap Cedera Horor Ismael Kone dan 2 Kartu Merah di Laga Kanada vs Qatar Piala Dunia 2026
Kanada langsung mengambil inisiatif serangan dan tidak memberi ruang bagi Qatar untuk membangun permainan. Dominasi itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16 melalui gol Cyle Larin.
Gol bermula dari kemelut di depan gawang Qatar yang gagal diantisipasi lini pertahanan The Maroons. Larin dengan sigap menyambar bola liar dan membawa Kanada unggul 1-0.
Setelah jeda hydration break, Kanada kembali menunjukkan efektivitas serangan mereka.
Pada menit ke-29, Jonathan David mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan voli keras yang memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Jacob Shaffelburg.
Keunggulan dua gol tidak membuat Kanada mengendurkan tekanan. Tim tuan rumah justru semakin agresif menekan pertahanan Qatar yang mulai kehilangan organisasi permainan.
Petaka besar bagi Qatar datang menjelang akhir babak pertama. Homam Ahmed harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah langsung dari wasit Cristian Garay.
Insiden terjadi saat Kanada melancarkan serangan balik cepat. Homam menarik pundak Tajon Buchanan hingga terjatuh, dan setelah meninjau tayangan VAR, wasit memutuskan memberikan kartu merah serta tendangan bebas untuk Kanada.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa