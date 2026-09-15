Prediksi Skor Port FC vs Vissel Kobe: Misi Berat Bruno Moreira di Liga Champions Asia

JawaPos.com — Port FC menghadapi misi berat saat menjamu Vissel Kobe pada laga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Thailand, Rabu (16/9/2026).

Wakil Thailand itu mengawali musim dengan dua kemenangan beruntun, tetapi Vissel Kobe datang dengan pertahanan solid dan ambisi besar setelah musim lalu terhenti di semifinal.

Port FC Punya Modal Positif di Awal Musim Port FC memang tidak datang dengan modal buruk menjelang duel melawan Vissel Kobe karena mereka mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal Thai Premier League 2026/2027.

Tim asal Thailand tersebut mengalahkan Rasisalai United dan Lamphun Warrior dengan skor identik 2-1.

Hasil itu menjadi sinyal positif bagi Port FC yang kembali tampil di kompetisi elite Asia setelah hanya sekali sebelumnya berpartisipasi pada 2021.

Pada penampilan tersebut, Port FC bahkan mampu mencatat kemenangan telak 5-1 atas Guangzhou FC.

Namun, tantangan kali ini jelas berbeda karena lawan yang dihadapi merupakan salah satu kekuatan sepak bola Jepang.

Port FC juga belum pernah menang dalam dua pertemuan sebelumnya melawan klub Jepang di kompetisi ini, dengan catatan satu hasil imbang dan satu kekalahan.