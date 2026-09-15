Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 21.12 WIB

Prediksi Skor Port FC vs Vissel Kobe: Misi Berat Bruno Moreira di Liga Champions Asia

Bruno Moreira menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membantu Port FC menghadapi Vissel Kobe di AFC Champions League Elite 2026/2027. (Port FC) - Image

Bruno Moreira menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membantu Port FC menghadapi Vissel Kobe di AFC Champions League Elite 2026/2027. (Port FC)

JawaPos.com — Port FC menghadapi misi berat saat menjamu Vissel Kobe pada laga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Thailand, Rabu (16/9/2026).

Wakil Thailand itu mengawali musim dengan dua kemenangan beruntun, tetapi Vissel Kobe datang dengan pertahanan solid dan ambisi besar setelah musim lalu terhenti di semifinal.

Port FC Punya Modal Positif di Awal Musim

Port FC memang tidak datang dengan modal buruk menjelang duel melawan Vissel Kobe karena mereka mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal Thai Premier League 2026/2027.

Tim asal Thailand tersebut mengalahkan Rasisalai United dan Lamphun Warrior dengan skor identik 2-1.

Hasil itu menjadi sinyal positif bagi Port FC yang kembali tampil di kompetisi elite Asia setelah hanya sekali sebelumnya berpartisipasi pada 2021.

Pada penampilan tersebut, Port FC bahkan mampu mencatat kemenangan telak 5-1 atas Guangzhou FC.

Namun, tantangan kali ini jelas berbeda karena lawan yang dihadapi merupakan salah satu kekuatan sepak bola Jepang.

Port FC juga belum pernah menang dalam dua pertemuan sebelumnya melawan klub Jepang di kompetisi ini, dengan catatan satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Vissel Kobe Datang dengan Ambisi Besar

Vissel Kobe memiliki pengalaman lebih kuat di level Asia sekaligus membawa ambisi untuk akhirnya mengangkat trofi AFC Champions League Elite.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Jeonbuk vs Kashiwa di Liga Champions Asia: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Jeonbuk vs Kashiwa di Liga Champions Asia: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Selasa, 15 September 2026 | 20.30 WIB

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

Selasa, 15 September 2026 | 20.28 WIB

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

Selasa, 15 September 2026 | 18.37 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore