Prediksi Skor Jeonbuk vs Kashiwa di Liga Champions Asia: Duel Sengit Berpotensi Imbang

JawaPos.com — Jeonbuk Hyundai Motors akan menghadapi Kashiwa Reysol pada matchday pertama AFC Champions League Elite (ACLE) 2026/2027 di Jeonju World Cup Stadium, Rabu (17/9/2026) pukul 17.00 WIB.

Kedua tim sama-sama menempati posisi ketiga di liga masing-masing, sehingga duel wakil Korea Selatan dan Jepang ini diprediksi berlangsung ketat.

Jeonbuk Hyundai Motors mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, catatan pertemuan kedua tim menunjukkan Kashiwa Reysol masih lebih dominan dengan lima kemenangan dari delapan pertemuan di kompetisi Asia, sedangkan Jeonbuk Hyundai Motors baru dua kali menang dan satu laga lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2018.

Saat itu, Jeonbuk Hyundai Motors berhasil mengalahkan Kashiwa Reysol dengan skor 3-2 di Jeonju Stadium, sehingga hasil tersebut menjadi modal psikologis tersendiri bagi tuan rumah menjelang pertemuan terbaru.

Jeonbuk Hyundai Motors dan Kashiwa Reysol Sama-Sama di Posisi Ketiga Jeonbuk Hyundai Motors datang ke pertandingan ini setelah mengalami kekalahan 1-2 dari FC Seoul di pertandingan terakhir.

Hasil tersebut membuat mereka masih berada di peringkat ketiga K League 1, di belakang FC Seoul dan Ulsan Hyundai.