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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 04.06 WIB

Prediksi Skor Everton vs Wolverhampton di EFL Cup: Duel Sengit di Goodison Park

Everton berpeluang mengalahkan Wolverhampton Wanderers pada babak ketiga Carabao Cup di Hill Dickinson Stadium. (Everton) - Image

Everton berpeluang mengalahkan Wolverhampton Wanderers pada babak ketiga Carabao Cup di Hill Dickinson Stadium. (Everton)

JawaPos.com - Everton vs Wolverhampton Wanderers akan tersaji pada putaran ketiga EFL Cup 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Goodison Park pada Kamis, 17 September 2026 dini hari WIB.

Laga Everton vs Wolves menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan perjalanan mereka di ajang Piala Liga Inggris. Everton datang sebagai tim Premier League, sedangkan Wolverhampton Wanderers saat ini berkompetisi di Championship.

Di atas kertas, Everton memiliki pengalaman lebih banyak di level tertinggi sepak bola Inggris. Namun, pertandingan piala tetap memiliki cerita berbeda karena rotasi pemain sangat mungkin dilakukan oleh kedua pelatih.

Everton mengawali musim dengan performa yang cukup baik. The Toffees berada di posisi ketujuh klasemen Premier League menjelang pertandingan ini.

Sementara itu, Wolves juga menempati peringkat ketujuh di Championship.
Posisi tersebut menunjukkan bahwa kedua tim sama-sama memiliki modal untuk tampil percaya diri.

Everton tentu ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah, sedangkan Wolves berusaha membuat kejutan dengan permainan yang lebih terbuka.

Catatan pertemuan kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir juga cukup menarik. Everton sempat menang telak 4-0 atas Wolves pada 4 Desember 2024. Setelah itu, kedua tim bermain imbang 1-1 pada 8 Maret 2025.

Everton kembali meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Wolves pada 30 Agustus 2025 dengan skor 3-2. Namun, Wolverhampton Wanderers membalasnya kurang dari sebulan kemudian lewat kemenangan 2-0 pada 23 September 2025.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung pada 7 Januari 2026. Everton yang bertindak sebagai tuan rumah harus puas bermain imbang 1-1 melawan Wolves.

Editor: Banu Adikara
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