Undian Liga Europa: Juventus vs Real Sociedad, Milan Bertemu Benfica

JawaPos.com - Sejumlah klub besar mendapat lawan yang layak untuk disaksikan dalam hasil undian fase liga Liga Europa 2026/27, seperti Juventus menghadapi Real Sociedad, dan AC Milan bertemu Benfica.

Dialansir dari Antara, undian fase liga Liga Europa 2026/27 telah digelar di Grimaldi Forum, Monako, Jumat (28/8) malam WIB, diikuti 36 klub.

Format Liga Europa musim ini menggunakan sistem fase liga.

Setiap klub akan menghadapi delapan lawan dari empat pot berbeda, dengan empat pertandingan kandang dan empat laga tandang.

Juventus menjadi salah satu tim dengan pertandingan layak dinikmati.

Bianconeri akan menjamu Real Sociedad dan Omonia, serta bertandang ke markas AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo, dan Hapoel Be'er Sheva.

Duel Juventus kontra Real Sociedad menjadi salah satu laga yang paling mencuri perhatian.

Kedua tim sama-sama memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa dan akan bertemu di Turin.