Jadwal Liga Europa 2026/2027: AC Milan dan Juventus Tampil Perdana

Trofi Liga Europa, di mana klub Italia bakal tampil perdana. (UEFA)
JawaPos.com - Setelah jadwal Liga Champions diumumkan, UEFA kini merilis jadwal lengkap pertandingan fase liga untuk Liga Europa dan Conference League 2026/2027. Sejumlah klub Italia akan langsung menghadapi lawan yang cukup menarik pada laga pembuka.
AC Milan dan Juventus sama-sama akan mengawali perjalanan mereka di Liga Europa dengan bermain di kandang sendiri. Milan dijadwalkan menghadapi Benfica pada Rabu, 16 September 2026.
Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga yang paling menarik pada pekan pertama. Benfica tentu bukan lawan yang mudah bagi Rossoneri, sehingga Milan harus langsung tampil maksimal sejak pertandingan pembuka.
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Sehari berselang, giliran Juventus yang memulai kiprahnya di kompetisi kasta kedua Eropa tersebut. Bianconeri akan menjamu klub asal Belanda, NEC Nijmegen, di Allianz Stadium pada Kamis, 17 September 2026.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Juventus. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena NEC Nijmegen berpotensi memberikan perlawanan dan membuat laga pembuka tidak berjalan mudah.
Sementara itu, wakil Italia lainnya, Atalanta, akan tampil di Conference League. La Dea juga mendapatkan kesempatan membuka perjalanan mereka di kandang sendiri.
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Atalanta akan menghadapi klub asal Siprus, Pafos. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asal Bergamo untuk meraih start positif sekaligus mengamankan poin penting sejak awal fase liga.
UEFA sebelumnya telah lebih dulu merilis jadwal fase liga Liga Champions. Kini, seluruh agenda pertandingan Liga Europa dan Conference League juga telah ditentukan, termasuk tanggal dan waktu kick-off.
Format fase liga membuat setiap pertandingan memiliki arti penting. Klub-klub peserta tidak hanya dituntut mengumpulkan poin, tetapi juga menjaga posisi mereka dalam klasemen untuk menentukan langkah berikutnya di kompetisi.
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