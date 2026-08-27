Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

JawaPos.com — OFI Crete berada di ambang sejarah saat menghadapi CSKA Sofia pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Europa 2026/2027 di Vasil Levski National Stadium, Bulgaria, Jumat (28/8/2026) pukul 00.00 WIB.

Kemenangan 3-0 pada leg pertama membuat klub Yunani itu hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke League Phase dengan keunggulan agregat meyakinkan.

CSKA Sofia Punya Misi Nyaris Mustahil CSKA Sofia harus mencetak setidaknya tiga gol tanpa balas jika ingin menyamakan agregat dan menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Situasi itu membuat tim asuhan Hristo Yanev menghadapi tekanan besar setelah penampilan buruk pada leg pertama di markas OFI Crete.

Yanev mengakui banyak hal berjalan keliru dalam pertandingan tersebut.

Pelatih CSKA Sofia itu menilai “segala sesuatu yang bisa berjalan keliru, benar-benar berjalan keliru” sekaligus menyoroti “kesalahan mendasar” yang dilakukan anak asuhnya hingga membuat mereka tertinggal tiga gol.

Tugas CSKA Sofia semakin berat karena mereka belum mampu membalikkan defisit tiga gol pada fase kualifikasi kompetisi tersebut.

Catatan itu memperlihatkan betapa tipis peluang The Armymen untuk menciptakan comeback ketika mereka harus mengejar ketertinggalan besar dalam satu pertandingan.