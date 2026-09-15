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Aprillia JP
Selasa, 15 September 2026 | 18.37 WIB

Tekuk Newcastle United 4-1, Leeds Duduki Posisi Ketiga Klasemen Sementara Premier League

Leeds United bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Premier League. (@leedsunited/Instagram). - Image

Leeds United bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Premier League. (@leedsunited/Instagram).

JawaPos.com - Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United pada pekan keempat Premier League 2026/2027 di Elland Road, Selasa (15/9). Leeds menang 4-1 dan naik ke posisi ketiga klasemen sementara. Daniel Farke membawa Leeds tampil agresif sejak awal pertandingan.

Tekanan tinggi yang diterapkan tuan rumah membuat Newcastle kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada babak pertama. Newcastle bahkan kehilangan Nico Gonzalez pada menit ke-20. Pemain yang baru didatangkan pada musim panas itu harus mendapat perawatan setelah wajahnya terkena bola. Pelatih anyal Newcastle United Matthias Jaissle lalu menggantinya dengan Sean Steur.

Leeds akhirnya membuka keunggulan lewat gol bunuh diri Lewis Miley pada menit ke-32. Noah Okafor bergerak dari sisi kiri sebelum memberikan bola kepada Ao Tanaka di depan kotak penalti. Tanaka melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola kemudian membentur Steur dan Miley secara berurutan sebelum berbelok tajam dan masuk ke pojok atas gawang Newcastle.

Hanya berselang dua menit, Leeds menggandakan keunggulan. Bogle memanfaatkan kesalahan umpan Steur saat Newcastle mencoba membangun serangan dari belakang. Bogle lalu mengirimkan bola kepada James Justin yang berada di sisi kanan. Umpan silang Justin disambut sundulan Dominic Calvert-Lewin yang mengarah ke gawang, tetapi bola mengenai kepala Bogle sebelum masuk ke pojok bawah gawang Newcastle yang membuat gol itu tercatat sebagai milik Bogle.

Kiper Newcastle Lucas Hornicek kembali kebobolan pada menit ke-45+1. Gudmundsson mengirimkan umpan kepada Calvert-Lewin di dalam kotak penalti. Calvert-Lewin berhasil melewati tantangan Sven Botman sebelum melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh. Leeds pun menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Dominasi Leeds berlanjut setelah jeda. Anton Stach bahkan memperoleh peluang emas setelah berhasil memotong umpan Botman, tetapi gagal memanfaatkannya menjadi gol. Jaissle lalu melakukan tiga pergantian pemain dengan memasukkan Joe Willock, Tino Livramento, dan Bazoumana Toure. Namun, perubahan itu belum mampu menghentikan Leeds.

Pada menit ke-59, tuan rumah mencetak gol keempat. Dilansir dari ESPN, lemparan jauh Ethan Ampadu ke kotak penalti sempat disundul Sven Botman, tetapi bola liar langsung disambar tendangan voli Noah Okafor yang menghujam pojok jauh gawang Newcastle.

Sementara itu, Newcastle hampir tidak memberikan ancaman berarti sepanjang pertandingan. Kiper Leeds, James Trafford, bahkan tidak banyak mendapat pekerjaan hingga menjelang akhir laga. Bazoumana Toure akhirnya mencetak gol hiburan pada menit ke-89. Namun, gol itu tidak mengubah hasil pertandingan. Leeds pun menang dengan skor 4-1 sekaligus mencatat kemenangan pertama atas Newcastle United dalam tujuh pertemuan terakhir kedua tim.

Pelatih Leeds Daniel Farke mengaku menikmati permainan timnya. Farke menilai Leeds menunjukkan performa luar biasa sejak awal hingga hampir akhir pertandingan. “Pada kesempatan langka, bahkan bagi seorang manajer, Anda bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika melihat tim Anda bermain. Malam ini adalah salah satu kesempatan langka itu,” kata Farke.

Editor: Banu Adikara
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