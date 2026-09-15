Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 00.56 WIB

Prediksi Johor Darul Takzim FC vs Buriram United: Duel Sengit, Tuan Rumah Diunggulkan

Johor Darul. (Istimewa) - Image

Johor Darul. (Istimewa)

JawaPos.com - Johor Darul Takzim FC dan Buriram United akan bertemu pada matchday AFC Champions League Elite 2026.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di markas Johor Darul Takzim FC, Selasa (15/9/2026) malam WIB.

Duel dua klub Asia Tenggara tersebut menarik perhatian karena keduanya memiliki modal berbeda menjelang pertandingan. Buriram United datang dengan posisi klasemen awal yang lebih baik, sementara Johor Darul Takzim FC mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Di klasemen sementara East Region AFC Champions League Elite 2026, Buriram United berada di peringkat kedelapan. Sementara itu, Johor Darul Takzim FC menempati posisi ke-14.

Namun, perbedaan posisi tersebut belum menggambarkan kekuatan kedua tim secara utuh. Pasalnya, baik Johor Darul Takzim FC maupun Buriram United belum memainkan pertandingan di kompetisi musim ini.

Keduanya sama-sama masih memiliki nol poin, nol gol, serta belum mencatat kemenangan, hasil imbang, maupun kekalahan.

Karena itu, pertandingan di Stadion Sultan Ibrahim menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membuka perjalanan mereka di AFC Champions League Elite dengan hasil positif.

Johor Darul Takzim FC memiliki alasan untuk percaya diri ketika bermain di kandang. Dalam dua pertandingan kandang terakhir yang tercatat, klub Malaysia tersebut belum menelan kekalahan.

Mereka mampu mengalahkan FC Cartagena dengan skor 2-0. Setelah itu, Johor Darul Takzim FC menghadapi Chelsea dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Elche vs Real Madrid di La Liga: Tuan Rumah Terpuruk, Los Blancos Bidik Kemenangan Ketiga - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Elche vs Real Madrid di La Liga: Tuan Rumah Terpuruk, Los Blancos Bidik Kemenangan Ketiga

Rabu, 16 September 2026 | 00.39 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Valencia di La Liga: Debut Pelatih Baru di Tengah Krisis Los Che - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Alaves vs Valencia di La Liga: Debut Pelatih Baru di Tengah Krisis Los Che

Rabu, 16 September 2026 | 00.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Tottenham Hotspur: Giorgi Mamardashvili Gantikan Alisson Becker - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Tottenham Hotspur: Giorgi Mamardashvili Gantikan Alisson Becker

Rabu, 16 September 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore