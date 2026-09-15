Prediksi Johor Darul Takzim FC vs Buriram United: Duel Sengit, Tuan Rumah Diunggulkan

Johor Darul. (Istimewa)
JawaPos.com - Johor Darul Takzim FC dan Buriram United akan bertemu pada matchday AFC Champions League Elite 2026.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di markas Johor Darul Takzim FC, Selasa (15/9/2026) malam WIB.
Duel dua klub Asia Tenggara tersebut menarik perhatian karena keduanya memiliki modal berbeda menjelang pertandingan. Buriram United datang dengan posisi klasemen awal yang lebih baik, sementara Johor Darul Takzim FC mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
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Di klasemen sementara East Region AFC Champions League Elite 2026, Buriram United berada di peringkat kedelapan. Sementara itu, Johor Darul Takzim FC menempati posisi ke-14.
Namun, perbedaan posisi tersebut belum menggambarkan kekuatan kedua tim secara utuh. Pasalnya, baik Johor Darul Takzim FC maupun Buriram United belum memainkan pertandingan di kompetisi musim ini.
Keduanya sama-sama masih memiliki nol poin, nol gol, serta belum mencatat kemenangan, hasil imbang, maupun kekalahan.
Karena itu, pertandingan di Stadion Sultan Ibrahim menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membuka perjalanan mereka di AFC Champions League Elite dengan hasil positif.
Johor Darul Takzim FC memiliki alasan untuk percaya diri ketika bermain di kandang. Dalam dua pertandingan kandang terakhir yang tercatat, klub Malaysia tersebut belum menelan kekalahan.
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