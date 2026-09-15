Pro Ref Akui Gol Erling Haaland ke Gawang Manchester United Tidak Sah

JawaPos.com - Kontroversi gol Erling Haaland dalam derbi Manchester ternyata belum berakhir. Pro Ref mengakui adanya "kesalahan penilaian" dalam proses VAR yang membuat gol kemenangan Manchester City atas Manchester United tetap disahkan.

Haaland mencetak gol penentu kemenangan City pada menit ke-60 setelah menyambut umpan silang Josko Gvardiol yang lebih dulu mengalami defleksi. Bola kemudian mengarah ke tiang jauh dan Haaland dengan tenang menyelesaikannya.

Namun, gol tersebut sejak awal memang mengundang perdebatan. Hakim garis sempat mengangkat bendera karena Haaland dianggap berada dalam posisi offside. Situasi kemudian diperiksa VAR sebelum wasit Michael Oliver diminta mengesahkan gol tersebut.

City sendiri saat itu sudah bermain dengan 10 pemain setelah Phil Foden mendapat kartu merah pada babak pertama.

VAR Gagal Melihat Dampak Fernandez

Dalam pemeriksaan VAR, Haaland akhirnya dinyatakan berada dalam posisi onside. Salah satu faktor yang diperhatikan adalah posisi kaki Patrick Dorgu yang membuat striker City tersebut tetap berada dalam garis permainan.

Namun, persoalan lain muncul dari posisi Enzo Fernandez. Fernandez berada dalam posisi offside dan bergerak menuju bola untuk mencoba melakukan sundulan. Lisandro Martinez berada di antara Fernandez dan Haaland, sehingga bek United tersebut akhirnya bergerak mendekati gelandang City itu.

VAR menilai Fernandez tidak memainkan bola. Karena itu, tidak ada pelanggaran offside yang dianggap terjadi. Kini, Pro Ref mengakui bahwa VAR seharusnya mempertimbangkan dampak posisi Fernandez terhadap permainan dan merekomendasikan Michael Oliver untuk melakukan peninjauan langsung di monitor.

Melansir Manchester Evening News, seorang juru bicara Pro Ref mengatakan: