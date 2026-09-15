Pro Ref Akui Gol Erling Haaland ke Gawang Manchester United Tidak Sah

ig @stredfordend
JawaPos.com - Kontroversi gol Erling Haaland dalam derbi Manchester ternyata belum berakhir. Pro Ref mengakui adanya "kesalahan penilaian" dalam proses VAR yang membuat gol kemenangan Manchester City atas Manchester United tetap disahkan.
Haaland mencetak gol penentu kemenangan City pada menit ke-60 setelah menyambut umpan silang Josko Gvardiol yang lebih dulu mengalami defleksi. Bola kemudian mengarah ke tiang jauh dan Haaland dengan tenang menyelesaikannya.
Namun, gol tersebut sejak awal memang mengundang perdebatan. Hakim garis sempat mengangkat bendera karena Haaland dianggap berada dalam posisi offside. Situasi kemudian diperiksa VAR sebelum wasit Michael Oliver diminta mengesahkan gol tersebut.
City sendiri saat itu sudah bermain dengan 10 pemain setelah Phil Foden mendapat kartu merah pada babak pertama.
VAR Gagal Melihat Dampak Fernandez
Dalam pemeriksaan VAR, Haaland akhirnya dinyatakan berada dalam posisi onside. Salah satu faktor yang diperhatikan adalah posisi kaki Patrick Dorgu yang membuat striker City tersebut tetap berada dalam garis permainan.
Namun, persoalan lain muncul dari posisi Enzo Fernandez. Fernandez berada dalam posisi offside dan bergerak menuju bola untuk mencoba melakukan sundulan. Lisandro Martinez berada di antara Fernandez dan Haaland, sehingga bek United tersebut akhirnya bergerak mendekati gelandang City itu.
VAR menilai Fernandez tidak memainkan bola. Karena itu, tidak ada pelanggaran offside yang dianggap terjadi. Kini, Pro Ref mengakui bahwa VAR seharusnya mempertimbangkan dampak posisi Fernandez terhadap permainan dan merekomendasikan Michael Oliver untuk melakukan peninjauan langsung di monitor.
Melansir Manchester Evening News, seorang juru bicara Pro Ref mengatakan:
"Menyusul insiden pada menit ke-60 pertandingan Liga Premier hari Minggu antara Manchester United dan Manchester City di Old Trafford, kami dapat memberikan klarifikasi mengenai gol Erling Haaland yang diberikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022