Prediksi Skor Manchester City vs Norwich City di Carabao Cup: Kans Haaland Cs Pesta Gol

Erling Haaland menjadi salah satu peman yang diharapkan mampu membawa Manchester City melewati Norwich City di Carabao Cup. (Instagram/@mancity)
JawaPos.com — Manchester City berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup di Etihad Stadium, Jumat (18/9/2026) pukul 01.30 WIB, setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Erling Haaland dan kolega datang dengan modal kuat, sementara Norwich City berstatus tim Championship yang berpotensi kesulitan menghadapi kedalaman skuad tuan rumah.
Manchester City memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan lima laga terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 1-0 atas Manchester United dalam Derbi Manchester.
Gol Erling Haaland menjadi penentu kemenangan tersebut dalam pertandingan yang juga diwarnai keputusan VAR kontroversial.
Start Manchester City musim ini cukup kuat karena mereka berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan.
Selain itu, The Citizens juga membuka kiprah di fase liga Liga Champions dengan kemenangan 2-0 atas Porto pada pekan lalu.
Carabao Cup juga bukan kompetisi asing bagi Manchester City karena mereka sudah sembilan kali mengangkat trofi tersebut.
Manchester City bahkan berstatus juara bertahan setelah mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0 pada final musim 2025/2026.
Rekor pertemuan melawan Norwich City turut memperlihatkan dominasi Manchester City. Dari 72 pertemuan sepanjang sejarah, Manchester City mencatat 39 kemenangan, 23 hasil imbang, dan hanya 10 kekalahan.
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