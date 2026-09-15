Prediksi Skor Peterborough United vs Barnsley di Carabao Cup: Tuan Rumah Pesta Gol

Harry Leonard menjadi tumpuan Peterborough United untuk membobol gawang Barnsley di Carabao Cup. (Peterborough United)

JawaPos.com — Peterborough United diprediksi menang atas Barnsley dalam duel Carabao Cup di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9/2026) pukul 01.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama kesulitan di League One.

Peterborough United membawa modal hasil imbang pada laga terakhir, sedangkan Barnsley datang setelah menelan dua kekalahan beruntun dengan total delapan gol kebobolan.

Peterborough United Ingin Akhiri Tren Buruk Peterborough United punya peluang besar memanfaatkan laga kandang untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus mengamankan tiket ke babak keempat Carabao Cup.

Tim ini terakhir kali mampu melewati fase ini pada musim 2009/2010 dan kini memiliki momentum setelah sebelumnya tampil mengejutkan di putaran kedua.

Perjalanan Peterborough United di Carabao Cup dimulai dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bristol Rovers pada awal Agustus.

Harry Leonard menjadi penentu kemenangan tersebut sebelum kembali tampil gemilang di putaran kedua ketika Peterborough United menghancurkan Watford 5-1 di Vicarage Road.

Leonard mencetak dua gol dalam pesta tersebut, sementara Bolu Shofowoke dan Harrison Jones ikut mencatatkan nama di papan skor, ditambah satu gol bunuh diri pemain Watford

Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan terakhir Peterborough United karena mereka gagal menang dalam empat pertandingan berikutnya di semua kompetisi.

Masalah terbesar Peterborough United justru terlihat di League One, dengan tim asuhan Luke Williams baru mengoleksi lima poin dari enam pertandingan.

Mereka sudah kebobolan 10 gol dan masih terjebak di zona degradasi, tetapi hasil imbang 1-1 melawan MK Dons pada akhir pekan memberikan sedikit angin segar.

Barnsley Datang dengan Pertahanan Rapuh Barnsley juga tidak sedang berada dalam kondisi ideal menjelang lawatan ke Weston Homes Stadium.