Prediksi Skor Peterborough United vs Barnsley di Carabao Cup: Tuan Rumah Pesta Gol

JawaPos.com — Peterborough United diprediksi menang atas Barnsley dalam duel Carabao Cup di Weston Homes Stadium, Rabu (16/9/2026) pukul 01.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama kesulitan di League One.
Peterborough United membawa modal hasil imbang pada laga terakhir, sedangkan Barnsley datang setelah menelan dua kekalahan beruntun dengan total delapan gol kebobolan.
Peterborough United punya peluang besar memanfaatkan laga kandang untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus mengamankan tiket ke babak keempat Carabao Cup.
Tim ini terakhir kali mampu melewati fase ini pada musim 2009/2010 dan kini memiliki momentum setelah sebelumnya tampil mengejutkan di putaran kedua.
Perjalanan Peterborough United di Carabao Cup dimulai dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bristol Rovers pada awal Agustus.
Harry Leonard menjadi penentu kemenangan tersebut sebelum kembali tampil gemilang di putaran kedua ketika Peterborough United menghancurkan Watford 5-1 di Vicarage Road.
Leonard mencetak dua gol dalam pesta tersebut, sementara Bolu Shofowoke dan Harrison Jones ikut mencatatkan nama di papan skor, ditambah satu gol bunuh diri pemain Watford
Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan terakhir Peterborough United karena mereka gagal menang dalam empat pertandingan berikutnya di semua kompetisi.
Masalah terbesar Peterborough United justru terlihat di League One, dengan tim asuhan Luke Williams baru mengoleksi lima poin dari enam pertandingan.
Mereka sudah kebobolan 10 gol dan masih terjebak di zona degradasi, tetapi hasil imbang 1-1 melawan MK Dons pada akhir pekan memberikan sedikit angin segar.
Barnsley juga tidak sedang berada dalam kondisi ideal menjelang lawatan ke Weston Homes Stadium.
Tim asuhan Daniel Stendel baru mengumpulkan tujuh poin dari enam pertandingan League One dan telah kebobolan 11 gol, sementara produktivitas mereka baru mencapai enam gol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022