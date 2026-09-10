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Antara
Kamis, 10 September 2026 | 21.18 WIB

Kalahkan Leeds, Chelsea ke Putaran Empat Carabao Cup

Chelsea menghadapi Leeds United pada babak ketiga Carabao Cup di Stamford Bridge dengan prediksi laga berlanjut ke adu penalti. (Chelsea) - Image

Chelsea menghadapi Leeds United pada babak ketiga Carabao Cup di Stamford Bridge dengan prediksi laga berlanjut ke adu penalti. (Chelsea)

JawaPos.com - Chelsea maju ke putaran keempat Carabao Cup setelah menang 6-3 atas Leeds United di Stamford Bridge, Kamis.

Leeds sempat membuat Chelsea berada dalam posisi sulit setelah mencetak tiga gol melalui Tarik Muharemovic, Brenden Aaronson, dan Dominic Calvert-Lewin, tapi Chelsea bangkit pada babak kedua lewat brace Cole Palmer dan Danny Welbeck, ditambah dua lainnya dari Pedro Neto dan Valentin Barco.

Chelsea menciptakan peluang pertama pada menit ke-10 melalui Jamie Gittens, tetapi tembakannya dibaca dengan baik oleh kiper Leeds, Zetterer.

Leeds tampil disiplin pada 15 menit pertama dan sesekali mengandalkan serangan balik, yang membuahkan hasil pada menit ke-23.

Memanfaatkan sepak pojok Harry Wilson, Tarik Muharemovic memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan yang bersarang di gawang Chelsea

Chelsea meningkatkan intensitas serangan, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih.

Chelsea kemudian melakukan empat pergantian pemain sekaligus saat jeda. Jamie Gittens, Estevao, Malo Gusto, dan Reggie Watson ditarik keluar untuk digantikan Reece James, Morgan Rogers, Cole Palmer, dan Pedro Neto.

Namun, Leeds justru menggandakan keunggulan tiga menit setelah babak kedua dimulai.

Lucas Nmecha memberikan umpan kepada Brenden Aaronson yang berdiri tanpa kawalan. Aaronson kemudian melepaskan tembakan yang gagal dihentikan kiper Chelsea. 

Editor: Banu Adikara
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