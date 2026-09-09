Prediksi Skor Chelsea vs Leeds United di Carabao Cup: The Blues Menang Lewat Adu Penalti

Chelsea menghadapi Leeds United pada babak ketiga Carabao Cup di Stamford Bridge dengan prediksi laga berlanjut ke adu penalti. (Chelsea)
JawaPos.com — Chelsea dan Leeds United diprediksi bermain 1-1 pada babak ketiga Carabao Cup di Stamford Bridge, London, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB, sebelum The Blues mengamankan tiket ke babak berikutnya lewat adu penalti.
Chelsea membawa modal lima kemenangan dalam 10 pertemuan terakhir di kompetisi domestik, tetapi Leeds datang dengan start tak terkalahkan.
Chelsea akan memasuki duel ini dengan motivasi bangkit setelah menelan kekalahan pertama bersama pelatih anyar Xabi Alonso.
The Blues takluk 1-2 dari Arsenal di Emirates Stadium pada laga Premier League akhir pekan lalu, meski sempat unggul cepat melalui Morgan Rogers hanya 77 detik setelah pertandingan dimulai.
Kekalahan tersebut terasa mengecewakan bagi Chelsea setelah mereka mengawali musim dengan dua kemenangan beruntun atas Fulham dan Brighton.
Alonso pun mengakui hasil melawan Arsenal membuatnya "terluka", tetapi pelatih asal Spanyol itu tetap melihat masa depan timnya dengan optimistis.
Carabao Cup kini menjadi kesempatan Chelsea untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga ambisi meraih trofi.
Perjalanan The Blues di kompetisi ini musim lalu terhenti pada semifinal setelah kalah agregat 4-2 dari Arsenal, sedangkan gelar terakhir mereka di ajang tersebut diraih pada 2015.
Chelsea juga memiliki catatan kuat ketika memasuki babak ketiga Carabao Cup. Dalam 15 tahun terakhir, mereka hanya sekali tersingkir pada fase ini, yakni ketika kalah 0-2 dari Manchester City pada musim 2022/2023.
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