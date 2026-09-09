Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 9 September 2026 | 23.24 WIB

Elkan Baggott Main 90 Menit! Millwall FC Kalah Tipis dari Newcastle United di Carabao Cup

Elkan Baggott saat melawan Newcastle United. (Dok. Millwall FC) - Image

Elkan Baggott saat melawan Newcastle United. (Dok. Millwall FC)

JawaPos.com - Millwall FC harus mengakui keunggulan Newcastle United di putaran ketiga Carabao Cup. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di The Den, Rabu (9/9).

Sepanjang pertandingan, Newcastle United mendominasi jalannya pertandingan yang membuat Millwall bermain lebih bertahan.

Cara itu berhasil, karena di babak pertama, mereka bermain imbang tanpa gol.

Menjelang laga berakhir, Newcastle United berhasil mencetak gol.

Joe Willock sukses mencetak gol pada menit ke-81 dan membawa tim tamu lolos ke babak berikutnya.

Elkan Baggott bermain tangguh 90 menit

Pelatih Millwall Alex Neil memainkan Elkan Baggott sejak menit pertama.

Dia bermain selama 90 menit dan menempati posisi bek kiri.

Secara statistik permainan, Elkan Baggott bermain tangguh di lini belakang.

Melansir Fotmob, dia melakukan tiga sapuan, satu intersepsi, dan satu blok.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries

Sabtu, 5 September 2026 | 22.14 WIB

Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Menang Tipis! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Menang Tipis!

Sabtu, 5 September 2026 | 21.37 WIB

Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Bisa Ngamuk di Tandang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Bisa Ngamuk di Tandang!

Sabtu, 5 September 2026 | 21.18 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore