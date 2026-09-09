Elkan Baggott Main 90 Menit! Millwall FC Kalah Tipis dari Newcastle United di Carabao Cup

Elkan Baggott saat melawan Newcastle United. (Dok. Millwall FC)
JawaPos.com - Millwall FC harus mengakui keunggulan Newcastle United di putaran ketiga Carabao Cup. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di The Den, Rabu (9/9).
Sepanjang pertandingan, Newcastle United mendominasi jalannya pertandingan yang membuat Millwall bermain lebih bertahan.
Cara itu berhasil, karena di babak pertama, mereka bermain imbang tanpa gol.
Menjelang laga berakhir, Newcastle United berhasil mencetak gol.
Joe Willock sukses mencetak gol pada menit ke-81 dan membawa tim tamu lolos ke babak berikutnya.
Pelatih Millwall Alex Neil memainkan Elkan Baggott sejak menit pertama.
Dia bermain selama 90 menit dan menempati posisi bek kiri.
Secara statistik permainan, Elkan Baggott bermain tangguh di lini belakang.
Melansir Fotmob, dia melakukan tiga sapuan, satu intersepsi, dan satu blok.
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Jawa Pos
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