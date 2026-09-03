Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 4 September 2026 | 04.26 WIB

Emil Audero Resmi Bergabung dengan Rayo Vallecano dan Siap Jalani Tantangan Baru di LaLiga

Emil Audero resmi bergabung dengan Rayo Vallecano (Rayo Vallecano) - Image

Emil Audero resmi bergabung dengan Rayo Vallecano (Rayo Vallecano)

JawaPos.com – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, resmi melanjutkan kariernya di LaLiga setelah bergabung dengan Rayo Vallecano pada musim 2026/27.

Dilansir dari laman resmi Rayo Vallecano pada Kamis (3/9), Penjaga gawang berusia tersebut didatangkan dengan status pinjaman dari Como 1907 hingga akhir musim.

Kepindahan Audero terjadi setelah persaingan di posisi penjaga gawang Como semakin ketat menyusul kedatangan Robert Sanchez.

Rayo Vallecano mengumumkan perekrutan Audero melalui akun media sosial resmi klub, sementara kesepakatan tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano.

Sebelum pengumuman resmi, nama Audero bahkan telah muncul dalam daftar skuad Rayo Vallecano di situs resmi LaLiga.

Kehadirannya menambah pilihan penjaga gawang klub asal Madrid tersebut yang sebelumnya telah memiliki Dani Cardenas, Augusto Batalla, dan Adrian Molina.

Audero memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi utama karena performa para penjaga gawang Rayo Vallecano pada awal musim belum menunjukkan konsistensi.

Klub tersebut belum mampu mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan pertama LaLiga saat menghadapi Sevilla, Alaves, dan Barcelona.

Dengan pengalamannya bermain di kompetisi elite Eropa, Emil berpeluang menjalani debut bersama Rayo Vallecano saat menghadapi Racing Santander sebelum berpotensi tampil melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilaporkan Bergabung dengan Rayo Vallecano - Image
Sepak Bola Dunia

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilaporkan Bergabung dengan Rayo Vallecano

Rabu, 2 September 2026 | 05.25 WIB

Emil Audero Masuk Radar Juventus, Jadi Kandidat Ideal Pendamping Guglielmo Vicario - Image
Sepak Bola Dunia

Emil Audero Masuk Radar Juventus, Jadi Kandidat Ideal Pendamping Guglielmo Vicario

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14.11 WIB

Emil Audero Masuk Radar AC Monza, Como 1907 Buka Pembicaraan soal Transfer Kiper Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Dunia

Emil Audero Masuk Radar AC Monza, Como 1907 Buka Pembicaraan soal Transfer Kiper Timnas Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore