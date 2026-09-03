Emil Audero Resmi Bergabung dengan Rayo Vallecano dan Siap Jalani Tantangan Baru di LaLiga

Emil Audero resmi bergabung dengan Rayo Vallecano (Rayo Vallecano)
JawaPos.com – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, resmi melanjutkan kariernya di LaLiga setelah bergabung dengan Rayo Vallecano pada musim 2026/27.
Dilansir dari laman resmi Rayo Vallecano pada Kamis (3/9), Penjaga gawang berusia tersebut didatangkan dengan status pinjaman dari Como 1907 hingga akhir musim.
Kepindahan Audero terjadi setelah persaingan di posisi penjaga gawang Como semakin ketat menyusul kedatangan Robert Sanchez.
Rayo Vallecano mengumumkan perekrutan Audero melalui akun media sosial resmi klub, sementara kesepakatan tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano.
Sebelum pengumuman resmi, nama Audero bahkan telah muncul dalam daftar skuad Rayo Vallecano di situs resmi LaLiga.
Kehadirannya menambah pilihan penjaga gawang klub asal Madrid tersebut yang sebelumnya telah memiliki Dani Cardenas, Augusto Batalla, dan Adrian Molina.
Audero memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi utama karena performa para penjaga gawang Rayo Vallecano pada awal musim belum menunjukkan konsistensi.
Klub tersebut belum mampu mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan pertama LaLiga saat menghadapi Sevilla, Alaves, dan Barcelona.
Dengan pengalamannya bermain di kompetisi elite Eropa, Emil berpeluang menjalani debut bersama Rayo Vallecano saat menghadapi Racing Santander sebelum berpotensi tampil melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu.
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Jawa Pos
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