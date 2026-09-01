Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilaporkan Bergabung dengan Rayo Vallecano

Emil Audero saat tampil membela Timnas Indonesia. (Instagram @emil_audero)
JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Emil Audero dilaporkan bergabung dengan klub Liga Spanyol Rayo Vallecano dari klub Liga Italia Como pada bursa transfer pemain musim panas 2026/2027.
Dilansir dari unggahan X jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Selasa, dituliskan Audero dilepas oleh Como ke Rayo Vallecano dengan status pinjaman tanpa klausul-klausul tambahan.
"Rayo Vallecano akan merekrut Emil Audero dengan status pinjaman murni; kesepakatan telah tercapai," demikian unggahan Fabrizio Romano.
????????⚪️ Rayo Vallecano are set to sign Emil Audero on straight loan, agreement done. pic.twitter.com/0xuD3T8OSD— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Pemain bernama lengkap Emil Audero Mulyadi itu merupakan kiper yang sudah berpengalaman di Italia dengan mengawali karier junior di tim junior Juventus.
Selanjutnya pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut mampu menembus tim utama Juventus pada 2015, kemudian dipinjamkan ke beberapa klub Italia seperti Venezia dan Sampdoria.
Emil pindah secara permanen ke Sampdoria dari Juventus pada musim panas 2019 dan dengan kabar biaya transfer mencapai 20 juta euro atau sekira Rp411 miliar.
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Jawa Pos
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