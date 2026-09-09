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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 9 September 2026 | 14.08 WIB

Prediksi Skor Al Nassr vs Abha Club di Liga Arab Saudi: Cristiano Ronaldo Cs Bisa Bantai-bantai!

Cristiano Ronaldo dan Al Nassr berpeluang meraih kemenangan saat menjamu Abha Club di Al Awwal Park. (Al Nassr) - Image

Cristiano Ronaldo dan Al Nassr berpeluang meraih kemenangan saat menjamu Abha Club di Al Awwal Park. (Al Nassr)

JawaPos.com — Al Nassr berpeluang besar mengalahkan Abha Club dalam lanjutan Saudi Pro League di Al Awwal Park, Kamis (10/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Cristiano Ronaldo dan kolega datang sebagai penghuni posisi kedua dengan 12 poin, sedangkan Abha Club berada di dasar klasemen dengan hanya satu poin dari lima pertandingan.

Perbedaan performa kedua tim terlihat cukup mencolok sejak awal musim.

Al Nassr sudah mengemas empat kemenangan dari lima laga, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan lima kali, sementara Abha Club belum pernah menang dengan catatan satu kali imbang dan empat kekalahan.

Al Nassr memang datang dengan modal kekalahan 1-2 dari Al Ittihad pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut sekaligus memutus rangkaian kemenangan mereka, tetapi tidak mengubah gambaran umum performa tim yang masih sangat kompetitif di awal musim.

Di kandang sendiri, Al Nassr bahkan menunjukkan catatan lebih meyakinkan.

Mereka telah memainkan dua pertandingan di Al Awwal Park dan seluruhnya berakhir dengan kemenangan, sehingga faktor kandang menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi Abha Club.

Kekuatan utama Al Nassr terletak pada produktivitas lini depan.

Editor: Banu Adikara
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