Prediksi Skor Al Khaleej vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Cs Tak Ingin Terpeleset Lagi!

JawaPos.com — Al Khaleej akan menjamu Al Nassr pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027 di Prince Nayef ben Abdulaziz Stadium, Minggu (13/9/2026) pukul 01.00 WIB.
Al Nassr datang dengan modal 12 poin dan performa lebih meyakinkan, sedangkan Al Khaleej masih mencari kemenangan pertama setelah mengoleksi 4 poin dari enam pertandingan.
Al Khaleej belum mampu memenangkan satu pun pertandingan liga musim ini sehingga duel kandang melawan Al Nassr menjadi kesempatan penting untuk bangkit.
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Dari enam laga, mereka mencatat empat hasil imbang dan dua kekalahan dengan produktivitas hanya dua gol serta sudah kebobolan sembilan gol.
Masalah utama Al Khaleej terlihat di lini depan yang belum mampu memberikan ancaman konsisten kepada lawan.
Dalam tiga pertandingan kandang musim ini, Al Khaleej hanya mengamankan dua hasil imbang dan sekali kalah sehingga dukungan publik Prince Nayef ben Abdulaziz Stadium belum mampu mengangkat performa mereka.
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Hasil terbaru juga memperlihatkan persoalan tersebut ketika Al Khaleej bermain imbang 0-0 melawan Al Riyadh.
Pertandingan itu kembali menunjukkan bagaimana tim asuhan José lebih mengandalkan struktur pertahanan yang rapat dibandingkan permainan menyerang yang agresif.
Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Al Khaleej juga belum menang dengan catatan tiga imbang dan dua kekalahan.
Mereka hanya mencetak dua gol dalam periode tersebut, sebuah catatan yang membuat tugas lini depan semakin berat saat menghadapi Al Nassr.
Al Nassr berada dalam posisi jauh lebih menguntungkan sebelum pertandingan melawan Al Khaleej.
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