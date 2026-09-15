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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 14.41 WIB

Prediksi Skor Fiorentina vs Pisa di Coppa Italia: Kans La Viola Borong Gol di Stadio Franchi

Mateo Pellegrino dan para pemain Fiorentina berpeluang membawa La Viola melaju ke babak 16 besar Coppa Italia saat menghadapi Pisa di Stadio Franchi. (Fiorentina)

 

JawaPos.com — Fiorentina berpeluang mengamankan tiket babak 16 besar Coppa Italia saat menjamu Pisa di Stadio Franchi, Rabu (16/9/2026), setelah menang 4-2 atas Venezia.

Di sisi lain, Pisa datang dengan modal buruk usai dihantam Virtus Entella 1-4, sehingga Fiorentina lebih diunggulkan untuk memenangkan derby Tuscan ini.

Fiorentina Bangkit Bersama Paolo Vanoli

Fiorentina kembali ke jalur kemenangan setelah Paolo Vanoli membawa tim mengalahkan Venezia 4-2 pada laga Serie A, Sabtu.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rentetan tanpa poin La Viola pada awal kompetisi setelah pergantian pelatih dari Fabio Grosso.

Vanoli kembali menangani Fiorentina setelah sebelumnya menjadi pelatih interim dan membantu klub bertahan di Serie A musim lalu.

Kemenangan atas Venezia menjadi awal positif periode keduanya di Florence, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum menghadapi Pisa di Coppa Italia.

Sebelumnya, Grosso sempat membawa Fiorentina menang telak 4-1 atas Benevento di putaran awal Coppa Italia.

Namun, empat pertandingan kemudian Grosso harus meninggalkan klub setelah performa Fiorentina di Serie A merosot tajam.

Kini Vanoli punya kesempatan membawa Fiorentina mencatat dua kemenangan beruntun.

Selain keuntungan bermain di kandang, La Viola juga memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan rotasi tanpa mengurangi kekuatan secara signifikan.

Pisa Datang dengan Modal Buruk

Pisa justru berada dalam situasi berbeda menjelang duel melawan Fiorentina. Tim asuhan Paolo Bianco tersebut baru saja mengalami kekalahan telak 1-4 dari Virtus Entella pada pertandingan Jumat.

Editor: Edi Yulianto
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