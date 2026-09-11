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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 14.32 WIB

Prediksi Skor Venezia vs Fiorentina di Liga Italia: Misi I Viola Curi 3 Poin di Stadio Penzo

Fiorentina mengincar kemenangan perdana saat bertandang ke markas Venezia di Stadio Penzo dalam lanjutan Serie A. (Fiorentina) - Image

Fiorentina mengincar kemenangan perdana saat bertandang ke markas Venezia di Stadio Penzo dalam lanjutan Serie A. (Fiorentina)

JawaPos.com — Venezia menjamu Fiorentina pada pekan awal Serie A di Stadio Penzo, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.45 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama belum meraih poin dari tiga pertandingan.

Fiorentina datang dengan target meraih kemenangan perdana setelah mengganti Fabio Grosso dengan Paolo Vanoli, sementara Venezia berusaha memanfaatkan krisis sang tamu untuk menghidupkan peluang bertahan di Serie A.

Mengapa Fiorentina Sudah Ganti Pelatih?

Fiorentina melakukan pergantian pelatih setelah Fabio Grosso hanya menjalani empat pertandingan kompetitif sejak ditunjuk pada musim panas.

Keputusan tersebut diambil setelah I Viola mengawali Serie A dengan tiga kekalahan beruntun tanpa mampu mencetak satu gol pun.

Awalnya, Grosso sempat membawa Fiorentina menang telak 4-1 atas Benevento di Coppa Italia.

Namun, performa positif itu tidak berlanjut ketika Fiorentina dihantam Roma dengan skor 4-0, lalu kembali dipermalukan Frosinone melalui kekalahan 3-0 di kandang.

Situasi semakin sulit setelah Torino mencuri kemenangan pada pertandingan terakhir Fiorentina melalui sebuah kolaps di penghujung laga.

Rentetan hasil tersebut membuat manajemen Fiorentina bergerak cepat dan mengakhiri masa kerja Grosso meski musim baru berjalan sangat singkat.

Paolo Vanoli kemudian kembali dipercaya menangani Fiorentina setelah sebelumnya berhasil membawa tim keluar dari situasi sulit sebagai pelatih interim musim lalu.

Editor: Banu Adikara
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