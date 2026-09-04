Prediksi Skor Fiorentina vs Torino di Liga Italia: Duel Sengit, Berpotensi Imbang di Stadio Franchi

JawaPos.com — Fiorentina dan Torino sama-sama memburu poin perdana Serie A 2026/2027 saat bertemu di Stadio Franchi, Sabtu (5/9/2026) pukul 20.00 WIB, setelah kedua tim menelan dua kekalahan beruntun pada awal musim.

Duel dua tim yang sama-sama berada dalam tekanan ini diprediksi berjalan ketat dan berpeluang kembali berakhir imbang untuk keempat kalinya secara beruntun.

Fiorentina dalam Tekanan Setelah Start Buruk Fiorentina datang ke pertandingan ini dengan modal buruk setelah kalah dalam dua pertandingan pertama Serie A dengan agregat 0-7, meski sebelumnya sempat menang telak 4-1 atas Benevento di Coppa Italia.

Kekalahan 4-0 dari AS Roma di Stadio Olimpico kemudian dilanjutkan hasil mengecewakan ketika mereka tumbang 3-0 di kandang sendiri dari Frosinone.

Hasil tersebut membuat Fabio Grosso langsung menghadapi tantangan besar pada awal masa kepelatihannya di Fiorentina, terlebih kekalahan dari Frosinone terjadi di depan pendukung sendiri.

Fiorentina kini membutuhkan respons cepat agar tekanan terhadap Grosso tidak semakin besar ketika mereka kembali tampil di Stadio Franchi.

Situasi semakin menarik setelah Fiorentina bergerak agresif pada hari-hari terakhir bursa transfer untuk mencari pengganti Moise Kean yang hengkang. Beto, Pedro Goncalves, dan Willy Gnonto didatangkan untuk menambah daya gedor, sehingga Grosso memiliki lebih banyak pilihan di lini depan.

Beto diproyeksikan bersaing dengan Mateo Pellegrino untuk mengisi posisi penyerang utama, sementara Pellegrino memiliki catatan menarik saat menghadapi Torino.

Penyerang tersebut sudah mencetak lima gol Serie A ketika berhadapan dengan Torino dalam dua musim terakhir, sehingga kembali menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan.

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