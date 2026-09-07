Fiorentina Pecat Fabio Grosso! Baru 4 Laga Langsung Angkat Kaki

JawaPos.com - Fiorentina mengambil keputusan mengejutkan setelah start buruk di Serie A 2026/2027. Fabio Grosso dipecat setelah hanya memimpin empat pertandingan resmi dan Paolo Vanoli kembali dipercaya menangani La Viola.

Fiorentina resmi memecat Fabio Grosso setelah hanya memimpin empat pertandingan resmi pada awal musim 2026/2027. Tiga kekalahan beruntun di Serie A membuat masa bakti Grosso bersama La Viola berakhir kurang dari dua bulan setelah ditunjuk pada Juni lalu.

Pengumuman pemecatan Grosso dirilis Fiorentina pada Senin (7/9), dua hari setelah La Viola kalah 1-2 dari Torino. Kekalahan tersebut menjadi pukulan terakhir setelah Fiorentina tidak mampu meraih kemenangan dalam tiga laga awal Serie A.

Situasi berbeda sebenarnya terlihat ketika Grosso memimpin Fiorentina pada laga pramusim dan Coppa Italia. Ia bahkan mengawali kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan atas Benevento di Coppa Italia.

Namun, hasil positif tersebut tidak berlanjut di Serie A. Fiorentina kemudian kalah 4-0 dari AS Roma dalam pertandingan tandang.

Kekalahan tersebut masih dianggap dapat dimaklumi karena Roma dinilai memiliki kualitas yang lebih unggul. Masalah Fiorentina semakin serius ketika mereka dipermalukan Frosinone dengan skor 3-0 di Stadion Artemio Franchi.

Kekalahan dari Frosinone terasa semakin menyakitkan karena pertandingan tersebut berlangsung bertepatan dengan perayaan 100 tahun klub. Tekanan terhadap Grosso pun semakin besar.

Puncaknya terjadi ketika Fiorentina menghadapi Torino. La Viola sempat membuka keunggulan, tetapi Torino mampu membalikkan situasi dan menang 2-1.

Kekalahan itu membuat Fiorentina gagal mengamankan poin pertama di Serie A. Tiga kekalahan beruntun sekaligus menjadi salah satu start terburuk La Viola dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.