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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 15.08 WIB

Prediksi Skor Genoa vs Como di Liga Italia: Kans I Voltiani Pesta Gol di Stadio Ferraris!

Como diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Genoa di Stadio Ferraris pada lanjutan Liga Italia. (Como) - Image

Como diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Genoa di Stadio Ferraris pada lanjutan Liga Italia. (Como)

JawaPos.com — Como punya peluang besar melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Genoa di Stadio Ferraris pada Sabtu (5/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Napoli.

Sebaliknya, Genoa masih mencari poin pertama Serie A musim ini setelah menelan dua kekalahan beruntun, sehingga I Voltiani berpeluang membawa pulang kemenangan dengan skor meyakinkan.

Como Datang dengan Modal Kemenangan atas Napoli

Como berada dalam momentum lebih baik dibandingkan Genoa menjelang pertemuan kedua tim di Stadio Ferraris.

Tim asuhan Cesc Fabregas belum terkalahkan dalam dua pertandingan Serie A musim ini setelah bermain imbang 1-1 melawan Udinese pada laga pembuka dan kemudian menundukkan Napoli.

Kemenangan atas Napoli menjadi pernyataan serius dari Como setelah mereka mampu mencuri tiga poin di Stadio Maradona.

Martin Baturina dan Tasos Douvikas menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut, sekaligus menunjukkan kualitas lini depan Como ketika menghadapi salah satu kandidat papan atas Liga Italia.

Douvikas bahkan datang dengan catatan impresif setelah mencetak gol dalam lima pertandingan tandang secara beruntun.

Penyerang tersebut juga menjadi pencetak gol terbanyak kedua Serie A sepanjang tahun kalender ini, sehingga lini belakang Genoa harus bekerja ekstra keras untuk meredam pergerakannya.

Situasi semakin menguntungkan Como karena skuad mereka memiliki kedalaman yang lebih baik.

Klub dengan pemilik superkaya itu juga mendatangkan dua pemain berpengalaman, yakni penyerang Timnas Italia Moise Kean dan penjaga gawang Chelsea Robert Sanchez.

Editor: Hendra
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