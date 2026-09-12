Prediksi Skor Genoa vs Frosinone di Liga Italia: Il Grifone Terancam Makin Terpuruk!

JawaPos.com — Genoa diprediksi kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Frosinone pada pekan keempat Serie A 2026/2027 di Marassi, Sabtu (12/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Tuan rumah sedang terpuruk setelah kalah dalam tiga laga beruntun, sedangkan Frosinone datang dengan modal dua kemenangan dan berpeluang membawa pulang tiga poin.

Baca Juga: Prediksi Skor Persijap vs Borneo FC di Super League: Pesut Etam Siap Curi Poin Penuh! Genoa Belum Mampu Bangkit Genoa memasuki pertandingan ini dengan tekanan besar setelah belum mengoleksi satu poin pun dari tiga pertandingan Serie A musim 2026/2027.

Tim asuhan Daniele De Rossi tersebut menelan tiga kekalahan beruntun dan kini menjadi salah satu dari tiga tim yang belum meraih poin.

Start buruk itu tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan, tetapi juga dari performa Genoa di dua area penting, yakni menciptakan peluang dan menjaga pertahanan.

Genoa baru menghasilkan tiga peluang emas dalam tiga giornata, hanya lebih baik daripada Atalanta yang baru mencatatkan dua peluang emas.

Produktivitas lini depan menjadi pekerjaan rumah serius bagi De Rossi menjelang duel di Marassi.

Milutin Osmajic berpeluang kembali menjadi starter setelah mencetak gol pada penampilan pertamanya sebagai starter sejak bergabung dengan Genoa musim panas ini.