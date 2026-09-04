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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 5 September 2026 | 01.31 WIB

Prediksi Genoa vs Como: Rekor Pertemuan Jadi Ancaman, Tim Tamu Berpeluang Menang di Luigi Ferraris

Como diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Genoa di Stadio Ferraris pada lanjutan Liga Italia. (Como) - Image

Como diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Genoa di Stadio Ferraris pada lanjutan Liga Italia. (Como)

JawaPos.com - Genoa akan menjamu Como pada pekan ketiga Serie A 2026/2027 di Stadio Luigi Ferraris, Jumat (4/9) malam waktu setempat.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.45 waktu Italia atau Sabtu (5/9) pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui Vidio.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Genoa untuk mendapatkan poin pertama sekaligus mengakhiri catatan buruk pada awal musim.

Dari dua pertandingan yang sudah dimainkan, Genoa selalu menelan kekalahan dan belum mampu mencetak satu gol pun.

Genoa lebih dulu kalah 0-2 dari Napoli pada pertandingan pembuka.

Hasil kurang memuaskan kembali didapat ketika mereka bertandang menghadapi Lazio, Genoa harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-1.

Catatan tersebut membuat pertandingan melawan Como menjadi cukup penting bagi tim asuhan Daniele De Rossi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Genoa dituntut tampil lebih agresif, terutama dalam membangun serangan dan memaksimalkan peluang.

Masalah produktivitas menjadi perhatian utama Genoa. Dalam dua pertandingan pertama, lini depan mereka belum mampu mencetak gol.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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