Roy Keane Sebut Bruno Fernandes Menghubunginya, Konflik Lama Berakhir dengan Damai

JawaPos.com - Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Bruno Fernandes kini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ini setelah keduanya melakukan percakapan secara langsung melalui telepon.

Dalam beberapa tahun terakhir, Keane dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap performa dan kepemimpinan Fernandes di Manchester United.

Kritik-kritik tersebut kerap menjadi sorotan karena disampaikan secara terbuka melalui berbagai program televisi maupun podcast sepak bola.

Namun, situasi tersebut tampaknya telah berubah. Keane mengungkapkan bahwa Fernandes mengambil inisiatif untuk menghubunginya dan mengajak berbicara secara langsung guna meluruskan berbagai hal yang selama ini menjadi bahan perdebatan di ruang publik.

Menurut Keane, percakapan tersebut berlangsung dengan sangat baik dan dewasa. Ia merasa banyak kesalahpahaman yang akhirnya bisa dijelaskan secara langsung tanpa perantara media atau potongan komentar yang sering kali menimbulkan interpretasi berbeda.

"Bruno menghubungi saya karena ingin berbicara. Saya kemudian meneleponnya dan kami memiliki percakapan yang sangat menyenangkan," kata Keane.

Pria asal Irlandia itu menjelaskan bahwa dalam dunia sepak bola modern, komentar yang disampaikan di media terkadang tidak selalu diterima sesuai maksud aslinya. Akibatnya, pihak yang menjadi sasaran kritik bisa merasa tersinggung atau salah memahami pesan yang ingin disampaikan.

Keane bahkan melontarkan candaan bahwa Fernandes sudah meminta maaf kepadanya dan ia pun telah memaafkan sang gelandang. Meski disampaikan dengan nada bercanda, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan keduanya kini jauh lebih cair dibanding sebelumnya.